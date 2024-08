5 redenen waarom Internationale Vrouwendag onze volle aandacht verdient

Gisteren vond in het Nelson Mandela-park in Amsterdam de Women’s March plaats. Fotograaf Lotte Dale liep er – zo goed en kwaad als het door de coronamaatregelen kon – rond en fotografeerde de demonstranten en hun boodschap. Ze zegt: “Het was vrij klein dit jaar door corona dus ze hadden 500 mensen uitgenodigd en de rest kon mee kijken online (het werd live gestreamd). Iedereen hield zich eigenlijk keurig aan de regels en er werden mooie talks gehouden.” Wat haar vooral opviel was de “de diversiteit aan borden. Van abortus tot Palestina tot BLM en trans lives. Heel breed en inclusief”, zegt ze. Voor ons op Internationale Vrouwendag zijn de foto’s en die brede thema’s die aan bod kwamen een mooie aanleiding om nog eens aandacht te besteden aan de mars, en omdat we het kort en eenvoudig willen houden maken we er een lijst van met vijf redenen.

1. Femicide

Videos by VICE

De Volkskrant publiceerde afgelopen weekend een verhaal over femicide in Nederland. Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. 40 vrouwen per jaar worden vermoord, door partners, exen, stalkers, en we zien dat niet als losstaand ding, los van de moord beschouwen we dat nog niet als zaak van eigen aandacht. Laten we dat vanaf nu doen. Lees om te beginnen Daphne van Paassens uitstekende stuk hier en besef waarom de term femicide belangrijk is om te gebruiken en te doorgronden.

**2. De zorg voor mannen en vrouwen is ongelijk verdeeld

**Vrouwen zijn achtergesteld op het gebied van gezondheidszorg, onder meer omdat bijna alle medische onderzoeken zijn gebaseerd op de ‘gemiddelde man’. Women INC besteedde er vorig jaar ruim aandacht aan in hun campagne ‘Behandel me als een dame’, je kan hier mooi nog eens deprimerende statistieken teruglezen, zoals het gegeven dat vrouwen een grotere kans lopen hart- en vaatziekten niet gediagnosticeerd te krijgen, of dat vrouwen vijftig procent meer bijwerkingen van medicijnen melden dan mannen.

3. Seksisme op het internet

De Groene Amsterdammer publiceerde een grondig onderzoeksjournalistiekverhaal over seksisme dat vrouwelijke politici online ontvangen. Sigrid Kaag die met ruim 13.000 haatdragende gemeten berichten droeve koploper is. Sylvana Simons als follow-up. Er is een absoluut onrecht dat ervoor zorgt dat onze democratie minder vrij en open is en het komt doordat je als vrouw een hogere barrière hebt je online uit te spreken en het moet stoppen. Lees het uitstekende stuk op de Groene hier terug.

4. Kloof der genders

Het Global Gender Gap Report meldt dat Nederland in 2019 zakte van plaats 27 naar 38 van de 153 landen waar gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt gemeten. Op 1 staat IJsland, in de top 10 staan verder Noorwegen, Nicaragua, Rwanda en Nieuw-Zeeland. De genderongelijkheid op de arbeidsmarkt is in Nederland toegenomen, wat dan ook de reden is dat we zakten in de ranglijst, en daar hangt mee samen dat vrouwen hier relatief gezien minder in leidinggevende functies te vinden zijn dan elders. Lees het hier terug.

5. Tweet van Guido Weijers

“Maandag 8 maart is het internationale vrouwendag. Ik vind dat seksistisch en discriminerend. Zullen we er nationale en internationale mensendag van maken?”, twitterde de volwassen komiek Guido Weijers, die mensen geld vraagt voor comedy-shows waar hij grappen maakt. Op een dag komt er een onderzoeksjournalistiek verhaal waarin uit de doeken wordt gedaan waarom deze tweet bestaat, en het zal voor nu wat kort door de bocht zijn, maar Guido Weijers bewijst dat gebrek aan smaak en schaamte soms belangrijkere voorwaarden voor succes zijn dan bijvoorbeeld het hebben van talent en humor. En Guido Weijers is er medeverantwoordelijk voor dat vrouwen het online zwaarder hebben dan mannen. Dit is een mening, en de voorspelling is dat binnenkort blijkt dat het onomstotelijk vaststaat.

Overigens is het een van de helaasheden van het universum dat zeggen dat iemand niet grappig is op zichzelf bijna nooit grappig is, en zeker nu is dat erg jammer, want het is altijd leuker als mensen met je mee lachen. Guido, ik wens je van harte en met waardigheid de schaamte toe die volgt op het door jouzelf verkregen inzicht dat je tweet zo fucking shit is. O, er bij mogen zijn terwijl je in de spiegel kijkt en het zweet van je voorhoofd druipt en je probeert te glimlachen, maar dat dat niet lukt omdat je niet kunt stoppen met denken aan die tweet.

Volg Lotte Dale op Instagram, en volg VICE Nederland dan ook als je toch aan de gang gaat.