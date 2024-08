5 vragen die je altijd al wilde stellen aan een festivaladvocaat

In je kladden gegrepen worden op een festival omdat je verdacht wordt van drugsbezit, kan grote gevolgen hebben voor jezelf, je strafblad, je cv en je VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De afgelopen twee jaar is er veel discussie over geweest, en mede door die discussie zijn er tegenwoordig goede advocaten aanwezig op festivals, om verdachte festivalbezoekers bij te staan.

We hebben regelmatig over het onderwerp geschreven, maar omdat deze hele week op VICE.com in het teken staat van drugs op het festivalterrein, wilden we graag festivaladvocaat Bart van Elst nog een keer de vijf meest prangende vragen over het onderwerp stellen. We vroegen hem naar zijn werk, hoe zwaar je nou de sjaak bent als je betrapt wordt met een pil, en waarom hij het onzinnig vindt dat er zo’n groot onderscheid wordt gemaakt tussen drugs en alcohol.

Bekijk de video hierboven.