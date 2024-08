5 vragen die je altijd al wilde stellen aan iemand met hiv

In deze videorubriek leggen we een interessant persoon vijf vragen voor die je altijd al had willen stellen, maar nooit echt durfde omdat je misschien bang was iets ongepasts te zeggen, iemand te beledigen, of een lel te krijgen.

In deze aflevering vragen we Anne hoe ze erachter kwam dat ze hiv heeft, hoe het haar dagelijks leven beïnvloedt en hoe ze het aan haar kinderen uitlegt. Anne geeft met haar bedrijf www.lhive.eu seksuele voorlichting aan jongeren. Mocht je nog meer vragen hebben dan de vijf uit deze video, mail haar dan gerust.

Bekijk de video hierboven.



Anne wil graag benadrukken dat ze zelf geen medicijnen gebruikt, en daarom hiv kan overdragen. Mensen met hiv die medicatie gebruiken, kunnen het niet overdragen.