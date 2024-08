5 vragen die je altijd al wilde stellen aan een pornocameraman

“Ze willen een cumshot zien, toch? Zo werkt het.” In deze aflevering van ‘5 Vragen Aan…’ vragen we Gekke Petertje hoe je pornocameraman wordt, hoe je een goede verhaallijn bedenkt, en of er weleens wat mis gaat op de set. Bovendien vertelt hij ons over de bijzondere gewoonte van zijn vriendin wanneer hij haar vertelt dat hij naar een pornoshoot vertrekt.

