5 vragen die je altijd al wilde stellen aan een transgender persoon

In onze nieuwe videorubriek leggen we een interessant persoon vijf vragen voor die je altijd al had willen stellen, maar nooit echt durfde omdat je misschien bang was iets ongepasts te zeggen, iemand te beledigen, of een lel te krijgen.

In deze aflevering vragen we zeer persoonlijke dingen aan Jody. Ze is 23 jaar en transvrouw – op dit moment is ze in transitie en zit ze bijna een jaar aan de hormonen. Jody was hartstikke bereid om onze vijf ietwat ongemakkelijke vragen te beantwoorden.

In het kader van International Transgender Day of Visibility besteden we extra aandacht aan transgenderkwesties anno 2017. Lees meer op onze lhbt-pagina.