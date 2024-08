In deze videorubriek leggen we een interessant persoon vijf vragen voor die je altijd al had willen stellen, maar nooit echt durfde omdat je misschien bang was iets ongepasts te zeggen, iemand te beledigen, of een lel te krijgen.

In deze aflevering vragen we bodybuilder Kim of ze door haar enorme spieren extra veel sjans heeft, wat ze van anabolen vindt en wat voor reacties ze zoal krijgt op straat.

Bekijk de video hierboven.