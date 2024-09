50 Cents zoon maakt disstrack tegen zijn eigen vader

Curtis ’50 Cent’ Jackson is nu misschien eenenveertig, maar hij wordt nog steeds openlijk uitgedaagd. Nu is het niet door Soulja Boy, met een van zijn rommelige nummers, maar door zijn eigen zoon Marquise Jackson.

Gisteren bracht hij zijn debuutsingle Different uit afkomstig van zijn aankomende mixtape Escape. Hij haalde daarvoor inspiratie uit What’s The Difference van Dr. Dre en hij rapt openhartig over zijn vader: “Lost my pops, he’s still alive.” In een interview met Rap Up legt hij nog wat meer dingen uit over hun relatie:

“Het was alsof ik een vader had die superman was. Maar wanneer ik ouder werd, begon ik dingen te beseffen en patronen te herkennen die een effect hadden op mijn relatie met mijn vader.”

We willen ook vermelden dat de single uitkomt op de veertiende verjaardag van het iconische album Get Rich or Die Tryin’ van zijn vader. Steek van de week?

Luister hieronder naar Different: