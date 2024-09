Vijftig kunstenaars geven een eigen draai aan Studio Ghibli

Hayao Miyazaki werd vorige maand 76 en dat is reden voor een feestje. Bovendien liet Miyazaki eind vorig jaar weten dat hij aan een nieuwe speelfilm gaat werken. De Spoke Art Gallery in San Francisco houdt daarom nu ter ere van de Japanse animatiekoning de tentoonstelling An Art Show Tribute to the Films of Hayao Miyazaki. In de expositie zullen werken hangen van meer dan vijftig internationale kunstenaars, die met veel verschillende mediums werken, maar allemaal inspiratie halen uit het werk van Miyazaki. Hoewel de tentoonstelling pas volgende maand opent, liet Spoke Art ons vast naar binnen om een exclusieve eerste blik te werpen op het werk.

Jaw Cooper

Bij de deelnemende kunstenaars horen bijvoorbeeld Tom Eglington, JAW Cooper en Samantha Mash. Kunstenaar Lauren YS, bekend van haar geisha-achtige muurtekeningen, maakte een soort badass Prinses Mononoke, die leunt op een reusachtige moederwolf die bedekt is met tattoos in de stijl van Miyazaki. Maar er hangen niet alleen illustraties in de galerie. Matt Ritchie maakte een van zijn typische houtsnijwerken, van een blauwe No Face met het hoofd van Haku de draak op zijn torso. Bekijk enkele van onze favoriete werken hieronder:

Ivonna Buenrostro

Jayde Fish

Jonathan Edwards

Zard Apuya

Cuddly Rigor Mortis

Adam Ziskie

Lauren YS

Matt Ritchie

Yohan Sacre

Jose Mertz

Samantha Mash

Tom Eglington (Work in Progress)

An Art Show Tribute to the Films of Hayao Miyazaki is te zien in de Spoke Art Gallery in San Fransisco vanaf 4 februari tot de 25ste. Dat is natuurlijk best ver weg, dus voor informatie en een indruk van de tentoonstelling kun je op hun website terecht.