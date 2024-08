51 procent van de lhbt’ers van kleur ervaart racisme vanuit de gemeenschap zelf

Meer dan de helft van mensen van kleur uit de lhbt-gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk ervaart discriminatie of een slechte behandeling vanuit de gemeenschap, omwille van etniciteit. Dit blijkt uit nieuw Brits onderzoek dat gaat over de ervaringen van lesbiennes, homo’s, transgender personen en biseksuelen. Cijfers uit Nederland zijn er (nog) niet.

De resultaten van het Stonewall-onderzoek laten zien dat onder de lhbt’ers bijna 32 procent een vorm van discriminatie heeft ervaren, of slecht behandeld is door anderen uit de eigen gemeenschap. En onder zwarte mensen, mensen met een Aziatische achtergrond of mensen die tot een etnische minderheid behoren is dat zelfs 51 procent. Daarnaast krijgen 3 op de 5 zwarte lhbt’ers te maken met vooroordelen, gebaseerd op etniciteit.

“Tijdens meerdere avonden ben ik in een lhbt-bar door dronken mensen benaderd die aan mijn haar wilden zitten of ongepaste vragen stelden,” vertelde Abebi, een respondent uit Schotland.

Lara, een andere respondent, zei dat mensen van kleur niet echt welkom zijn op pride-evenementen. “Vorig jaar botste een of andere gast per ongeluk tegen me op, en toen hij zag dat ik zwart was, zei hij ‘getsie’ en veegde hij zijn arm af. Door dit incident ga ik minder uit dan vroeger.”

Andere respondenten hadden het over het gebrek aan intersectionaliteit in de eigen gemeenschap. “Niet alleen witte cis-mensen zijn lhbt’ers,” zei Asha, een 21-jarige uit Noordwest-Engeland.

“Het is onacceptabel dat zulk soort discriminatie voorkomt in een gemeenschap die wordt bejubeld om z’n diversiteit en tolerantie.”

Een wezenlijk deel van transgender en biseksuele personen ervaarde ook vooroordelen vanuit de lhbt-gemeenschap. Van de personen die zich identificeren als trans heeft 36 procent te maken gehad met discriminatie vanuit de eigen gemeenschap. Een respondent zei: “Ik ben betast en vastgegrepen door mensen in cafés, omdat mensen wilden checken of ‘ik alles nog had’. Hierdoor voel ik me heel onveilig als ik uitga, en ik geniet er ook niet meer van.”

Meer dan één op de vier bi-vrouwen en één op vijf bi-mannen zegt te maken hebben gehad met vooroordelen vanuit de gemeenschap, gebaseerd op diens seksuele voorkeur. “Mensen nemen mijn biseksualiteit niet serieus, omdat ik nu een relatie heb met iemand van het andere geslacht,” vertelt Jordan (27).

Ruth Hunt, die het onderzoek van Stonewall leidde, zegt dat de bevindingen een “wake-up call” zijn. “Het is onacceptabel dat zulk soort discriminatie voorkomt in een gemeenschap die, juist ook door zichzelf, wordt bejubeld om z’n diversiteit en tolerantie,” zei ze in het verslag.

Sanjay Sood-Smith, die voor het empowerment-programma van Stonewall werkt, vertelde aan Broadly dat het onderzoeksrapport laat zien dat de gemeenschap niet zo progressief is als mensen vaak denken. “Je zou denken dat een onderdrukte groep, die veel te maken heeft gehad met vooroordelen, open zou staan tegenover andere onderdrukte groepen. Helaas blijkt uit ons onderzoek dat dat niet zo is.”

Sood-Smith vertelde ook dat de bevindingen overeenkomen met zijn eigen ervaringen op dating-gebied in de lhbt-gemeenschap, helemaal als het gaat over mensen ontmoeten in het uitgaansleven. “Ik ben homo en half-Indiaas,” legt hij uit. “Ik zie er alleen niet heel Indiaas uit, maar als mensen erachter komen dat mijn naam Sanjay is, zijn ze meteen niet meer geïnteresseerd. En op datingapps zijn er een hoop mensen die openlijk racistisch zijn – ze zetten in hun profiel dat ze geen “zwarten of Aziaten” willen, en blokkeren mensen van etnische minderheidsgroepen.

Hij gelooft dat de oplossing tweeledig is. “Mensen moeten zich er bewust van zijn dat discriminatie voorkomt, en organisaties moeten beleid voeren gericht op het aanpakken van dit soort discriminatie. Ook moet de vertegenwoordiging van zwarte, Aziatische, en mensen van andere etnische minderheden beter, zowel in organisaties zelf als op machtsposities. Daardoor zullen de gedachtes en kennis van deze mensen beter gerepresenteerd worden in de maatschappij.”