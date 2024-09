56 cadeautjes die leuker zijn dan een paar sokken

De kerstmaand is aangebroken. Het is tijd voor gezelligheid, maar ook heel veel stress. Je probeert je een weg te banen door de winkelende mensenmassa in een poging zelf nog wat mee te grissen voor je naasten, de stem van Mariah Carey galmt al dagenlang door je hoofd, en thuis heerst de discussie ‘nepboom versus echte kerstboom’. Gelukkig kunnen wij jouw stress verlichten met deze lijst van kekke presentjes waarvoor je de deur niet uit hoeft. Zoek niet verder. Kom niet terug met een geurkaars. Hier vind je sowieso iets dat je moeder, neef, vriendin of buurman heel blij maakt.

1. De soundtrack van Stranger Things op belachelijk vette lp’s

2. Lolly’s met afbeeldingen van wereldberoemde kunstwerken

3. Een zeer stijlvolle waterpijp

4. Een houten frame waarmee je alles in slowmotion kan zien

5. Een jas die beweging omzet naar MIDI-muziek

6. Een jas die je privacy beschermt

7. Een voetbalsjaal van de illustrator van de week

8. Een pandabordje van de illustrator van de week

9. Een Glassex-pin van de illustrator van de week

10. Een duivelse Trump van de illustrator van de week

11. Een zonnestelselklok

12. Een armband met opnames van de Hubble-ruimtetelescoop

13. Een ring gemaakt van uitlaatgassen in Beijing

14. Een apparaatje dat tijdens het internetten uitlaatgassen produceert

15. Het kookboek van Salvador Dalí

16. Het kookboek van Rijksmuseum

17. Het kookboek van Brad Pitt

18. Een pizzasnijder voor Star Wars-fans

19. Een pizzasnijder voor Trekkies

20. Een pizzasnijder in de vorm van een gitaar

21. Een pizzasnijder in de vorm van een platenspeler

22. Een pizzasnijder in de vorm van een cirkelzaag

23. Een pizzasnijder in de vorm van een casettebandje

24. Pizzasnijder in de vorm van een fiets

25. Een plantenbak met USB

26. Een maan met USB

27. Een volkomen nutteloze steen met USB

28. Een robotoplader met stemmingswisselingen én USB

29. Een golfmatje met USB én het risico dat je je laptop sloopt

30. Een door smartphone gestuurde aandrijving voor papieren vliegtuigjes

31. Een kraan die je iPhone oplaadt

32. Een telefoonhoesje gemaakt van vliegtuigstoelenstof

33. Een powerbank die op zonne-energie draait

34. Een niet zo duurzame powerbank in de vorm van een niet zo duurzame batterij

35. Een zelfroerende mok

36. Een spatel waarmee je vlees met je naam kan brandmerken

37. Een snijplank in de vorm van een moederbord

38. Een wijnfleshouder die de illusie wekt dat de wijnfles zweeft

39. Twee lightsabers om sushi mee te eten

40. Verkoelende stenen waarmee je letterlijk een Whiskey On The Rocks kan maken

41. Stenen die nooit vergeten je planten water te geven

42. Een vogelhuisje in Bauhaus-stijl

43. Een slaapkussen met ingebouwde speaker

44. Nog een kussen, maar dan met een ingebouwde afstandsbediening

45. Een puzzel die je nooit af hebt

46. Een fractal puzzel die veel, maar dan ook véél moeilijker is dan hij lijkt

47. Een rubik’s cube die véél moeilijker is dan normaal

48. Een Tetris-lamp

49. Een lamp in een houtblok

50. Een Super Mario-lamp

51. Een Star Wars-lamp met 3D-effect

52. Een lamp waarmee je de regenboog in huis haalt

53. Lichtgevende testikels voor achterop je fiets

54. Een richtingaanwijzer voor achterop je fiets

55. Een fietshelm met een richtingaanwijzer

56. Een paar grote witte onderbroeken die je als handschoenen draagt