Met deze tips help je iemand die slecht gaat op psychedelica

Als je weleens naar een festivalletje gaat, dan is de kans groot dat je ooit iemand op de grond zag liggen met gehurkte ambulancebroeders om hem of haar heen. Vooral bezoekers met een zegeltje LSD of een pil 2C-B achter de kiezen lopen risico slecht te gaan, omdat je festivalervaring door psychedelica veel intenser wordt dan wanneer je bijvoorbeeld een lijntje pep door je neus jaagt.

Gelukkig hebben veel Nederlandse festivals een Unity-stand, waar vrijwilligers je informatie geven en voorlichten over alles rondom drugsgebruik. Het Amerikaanse equivalent heet Zendo Project en heeft personen op een festival rondlopen die je door een eventuele bad trip helpen. Bestuurder Sara Gael is vanaf het begin bij het project betrokken en hielp meer dan tweeduizend slechtgaande mensen op festivals als Burning Man. In die jaren stond ze vaak versteld van de “ouderwetse manier waarop organisaties omgaan met mensen die een bad trip ervaren.” Volgens haar komt dat doordat er veel misverstanden zijn rondom psychedelica, hoe ze werken en wat voor invloed ze hebben op de geest. Toch is het mogelijk om een slechte trip om te zetten naar een leerzame ervaring, en met de volgende zes tips van Gael ben je aardig op weg.

1. Stel eerst vast of iemand hulp wil of nodig heeft

“Iemand kan een heftige psychedelische ervaring hebben zonder dat je daar als omstander iets van merkt. Daarom is het soms lastig om te bepalen of iemand hulp nodig heeft. Toch zijn er bepaalde symptomen die vaak terugkomen: angst, het gevoel hebben alleen of opgesloten te zijn, desoriëntatie van tijd en ruimte, verwarring en bang zijn om controle te verliezen. Mocht je een van deze kenmerken bij iemand zien, dan kun je er het best naartoe lopen en vragen of het goed gaat. Wees vrolijk als je ze benadert en werk een beetje aan je pokerface – niemand heeft er wat aan als je ontzettend ongerust uit je ogen staart.”



2. Praat iemand er doorheen

“Leg degene niet meteen van alles op (eet een mandarijn, je moet zouten binnenkrijgen, drink water!), maar praat erover. Maak pas werk van problemen wanneer die problemen er daadwerkelijk zijn. Bespreek wat diegene meemaakt en voelt, en probeer hem te laten bedenken waarom hij dat zo ervaart. Je kan er al voor iemand zijn door enkel te praten.”



3. Stel voor naar een rustige, comfortabele plek te gaan

“Als iemand aangeeft hulp te willen, zoek dan een fijn plekje waar het rustig is. Dus geen felle lampen, harde muziek of drukte, want dat zorgt allemaal voor prikkels. Vraag waar diegene behoefte aan heeft en bied bijvoorbeeld een dekentje en water aan. Bespreek ook eerst of je hem mag aanraken en houd persoonlijke informatie voor je.”

4. Wees niet bang om hulp te vragen

“Haal er altijd eerste hulp bij als er sprake is van een medisch noodgeval. Ambulancebroeders en beveiliging zijn er op festivals om te helpen, niet om je met je bad trip het terrein af te gooien.”



5. Zorg voor een ander, maar let ook goed op jezelf

“Het kan zwaar zijn om er fysiek en mentaal voor iemand te zijn, vooral als je zelf ook aan de psychedelica zit. Vraag om hulp van iemand die nuchter is of op z’n minst nog in een rechte lijn kan lopen.”



6. Bied ook hulp na het festival

“Vraag hoe het met het persoon gaat als je weet dat-ie laatst flink bad is gegaan, want een slechte trip kan een flinke impact hebben om iemands dagelijkse leven. Waarschijnlijk moet hij daarvan herstellen en daarbij kan jij helpen.”