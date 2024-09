62 kunstdingen waarvan je zin krijgt in 2017

Het is nog een helse klus om makkelijk en snel te zien naar welke exposities je kan gaan. Er zijn immers zo veel musea! (En zo veel kunst is dom!) Nou schrijven wij al elke week een artikel over de beste events in het weekend, maar nu wilden we het wat grootser aanpakken. Geef je ogen goed de kost, want hier is het Grote Nieuwjaarslijstje van Kunstdingen in 2017.

JANUARI

11: Waterlicht, Daan Roosegaarde

Waar: Middelburg

Wat: Waterlicht is een soort wolk van blauw licht die net boven je hoofd zweeft, op de hoogte die de zeespiegel kan bereiken als we geen actie ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Middelburg viert in 2017 dat ze 800 jaar bestaan en Roosegaarde’s kunstwerk is een van de grotere evenementen in die viering.

11: Can You See Me

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wat: Kunstenaar Josje Priester gaf vluchtelingen frisdrankblikjes met ingebouwde camera’s, en die legden daarmee vervolgens hun toch wel verdrietige reis vast.

