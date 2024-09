630 spiegels maken een stevige hologrammachine

Je hebt vast ooit in de mist met een zaklamp rondgeschenen. De derde versie van Light Barrier van het kunstenaarsduo Kimchi and Chips is ongeveer hetzelfde idee, maar dan veel groter, vetter en ingewikkelder. Acht projectoren schijnen op een honinggraat van 630 holle spiegels, die stuk voor stuk elektronisch aangestuurd worden. Op deze manier kunnen de kunstenaars bewegende hologrammen maken in de rook die boven de installatie hangt.

De technologie van Kimchi and Chips vormt de basis van een performance van zes minuten, waarvoor ze ook een soundscape met veertig verschillende audiosporen hebben gemaakt. De kunstenaars zeggen dat ze zich hebben laten inspireren door de manier waarop het impressionisme zich afzette tegen de opkomst van fotografie. Omdat de installatie beelden maakt die buiten het canvas treden, wordt er “gespeeld met je notie van perspectief,” aldus het duo. Hieronder zie bewegend beeld van hoe dat eruitziet.

