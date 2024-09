67 over inbreken in je eigen huis en het nut van tuinhandschoenen

Het internet is gevuld met oneindig veel dingen, zoals: recepten, advertenties, filmpjes van honden die reageren op de terugkomst van hun baasje, en natuurlijk de onnodig kwetsende comments van vreemden onder youtubevideos. Om toch het werk van deze duiders te vieren, leggen we in onze serie The People Vs. hun reacties voor aan de artiesten aan wie de mening gericht is.

Deze keer laten we Monkey en LD – twee leden van 67 – het opnemen tegen de trolls in de comments van hun track Wraps. Onvermijdelijk gaat het al snel over Theresa May, Anthony Corbyn, inbreken in je eigen huis en het allerbelangrijkst: tuinhandschoenen. Check het hierboven.

Videos by VICE

Oh! Als je meer wil zien van 67, dan kan dat door onze documentaire Don’t Call It Road Rap te kijken. De crew staat daarnaast ook op Appelsap in het Flevopark op 12 Augustus.