‘6ix Rising’ is onze allesomvattende docu over de bruisende rapscene van Toronto

In onze nieuwe film 6ix Rising kijken we naar de competitieve en groeiende rapscene van Toronto, en dan met name na het succes van Drake en The Weeknd. We volgen de nieuwe muziekhelden en de meest bijzondere figuren van de Canadese stad. We kijken naar Pressa’s lange weg naar de top, bespreken het geluk dat bij de doorbraak van Friyie kwam kijken, volgen de feestknallers van CMDWN, en praten met Jimmy Prime die de stad de bekende bijnaam ‘6ix’ gaf. Bekijk hieronder onze allesomvattende docu over de bruisende rapscene van Toronto.