7 hartstikke biseksuele films en series die je nu op Netflix kan zien

Leun achterover, relax, en kom tot rust met wat ijzersterke representaties van biseksuelen. Pride is net begonnen, en dat kun je ook thuis achter je laptopscherm vieren met een gezonde portie lhbt+-films en -series. Hoewel er veel fantastische films en series zijn met gay-storylines, kan het nog best moeilijk zijn om een biseksuele verhaallijn te vinden. De personages worden gezien als óf homo óf hetero, afhankelijk van de persoon waar ze op dat moment mee daten. Maar gelukkig is er een bi-revolutie aan de gang en weten we dat dit niet is hoe biseksualiteit werkt. Alleen al dit jaar is er een enorme toename van biseksuele personages op televisie – een trend die uitgebreid is onderzocht.

Dus of je nou gewoon meer diverse media tot je wil nemen of op zoek bent naar bi-personages waar je je mee kunt identificeren, wij hebben een lijst voor je opgesteld met Netflix-series en -films voor een uitstekende weergave van biseksualiteit.

Jane the Virgin

Jane the Virgin is misschien wel een van de meest progressieve televisieseries op zeer subtiele wijze. Met een overdreven dramatisch telanovela-plot: Jane (Gina Rodriguez) is een maagd die zwanger wordt nadat ze per ongeluk kunstmatig is geïnsemineerd met een zaadmonster van haar all-time crush Rafael. Maar de serie is down to earth als het dat moet zijn.



Jane onderzoekt kwesties van ras, klasse en gender – en verdiept zich in immigratiekwesties met een vlijmscherpe blik. In het vierde seizoen valt Rafaels ex en Jane’s gelegenheidsvijand Petra Solano (naar mijn mening het beste personage uit de serie) voor haar advocaat JR, gespeeld door Rosario Dawson. Hoewel Petra in voorgaande seizoenen een beetje als maneater werd neergezet, worden haar gevoelens voor JR serieus genomen en met zorg behandeld – terwijl het tegelijkertijd niet als een groot probleem wordt gezien. De grootste schok die de personages van de serie ervaren, met betrekking tot de ontluikende relatie, is dat Petra zelfs gevoelens heeft. Omdat het aankomende seizoen het laatste zal zijn, raad ik je aan even alles van Jane the Virgin in te halen en deze mooie relatie te volgen.

Brooklyn Nine-Nine

Een van de sufste sitcoms (en misschien wel de laatste van dit rijtje die de moeite waard is om te kijken) is Brooklyn Nine-Nine. BK99 is een parodie op het procedural-genre en vertelt het verhaal van Jake Peralta, een detective in het 99ste district van Brooklyn, die voortdurend in conflict is met zijn nieuwe commandant, Ray Holt. Naarmate de serie vordert, wordt het hele district een soort onorthodoxe familie, vol met huwelijken, vriendschappen, aansluitingen en ongelooflijk progressieve portretten van lhbtq’ers. (De serie won in 2018 een GLAAD Media Award.)



In het begin van de serie is Ray Holt de hoofdrolspeler en politieagent die sinds 1987 openlijk homo is. Hoewel Holts seksualiteit een eenvoudig, al bestaand deel van de BK99-wereld was, heeft detective Rosa Diaz (gespeeld door de fantastische biseksuele actrice Stephanie Beatriz) heeft een andere reis gehad. In de eerste seizoenen datete Rosa voornamelijk mannen, maar in het vijfde seizoen komt ze heel krachtig uit de kast als bi en onthult ze dat ze date met een vrouw. NBC komt met een zesde seizoen, dus we zullen binnenkort meer te weten komen over het liefdesleven van Rosa!

Crazy Ex-Girlfriend

Eerlijk gezegd is er waarschijnlijk geen wildere of meer creatieve serie te vinden dan Crazy Ex-Girlfriend. De serie dealt met issues over mentale gezondheid op een vaardige maar luchtige manier, en komt met catchy liedjes die je nieuwe inzichten geven! Een hoogtepunt is “Gettin ‘Bi”, gezongen door Darryl Whitefeather, de lieve en emotionele baas van protagonist Rachel, die na zijn scheiding zijn biseksualiteit aankondigt en een relatie met een man start. Darryls openheid is al een van de beste momenten van de show, maar hij is niet eens het enige biseksuele personage. Valencia, de ex Rachels knipperlicht-crush Josh, begint met het daten van een vrouw in seizoen drie, en zonder het zwaar te maken, voel je gewoon dat alles klopt. Omdat Crazy Ex-Girlfriend meer is dan een originele musical-serie op tv, het is een ook een van de weinige series met biseksuele mannen als personages, wordt het moeilijk om afscheid te nemen na het laatste seizoen dit najaar.

Riverdale

Het klinkt misschien wat oppervlakkig, maar Riverdale is een van de populairste shows op televisie. Het is misschien niet het meest “intellectueel”, maar het is raar en onmiskenbaar leuk. Deze verfilming van de iconische strips van Archie (met meer seks) begint met de moord op de populaire voetballer Jason Blossom, waardoor de vriendengroep van Archie de verborgen duisternis van Riverdale weet bloot te leggen. De show is vaak wat melodramatisch, maar bij vlagen wel zeer realistisch en gemaakt met veel zorgvuldigheid. In seizoen twee maken we kennis met Toni Topaz, een biseksuele badass die lid is van de Southside Serpents (de bende van Jughead). Toni krijgt na een eerdere vriendschap wat met Cheryl Blossom—een cheerleader en de zus van de vermoorde Jason en dochter van twee geregistreerde psychopaten. Cheryl onderzoekt haar gevoelens voor Toni op een mooie, delicate manier die zeker de moeite waard is om te bekijken.

De Millennium-trilogie

Voor alle duidelijkheid: dit zijn niet de films met Rooney Mara of die nieuwe met Claire Foy – dit zijn de originele Zweedse films met in de hoofdrol Noomi Rapace. De trilogie is gebaseerd op de romans van Stieg Larsson en is alom bekend: we volgen Lisbeth Salander, een briljante hacker en surveillanceagent die een journalist helpt bij het oplossen van misdaden. Salander heeft seksueel geweld overleefd en gaat ook het schurkenpad op, om vrouwen te helpen die ook slachtoffer zijn van dit soort walgelijke mannen. Rapace is misschien wel de beste Salandar, vol woede en ijs aan de buitenkant en vuur aan de binnenkant. Hoewel Salandar iets krijgt met haar werkpartner, journalist Mikael Blomkvist, is ze ook aan het daten met vrouwen in de films. En dat wordt neergezet alsof het simpelweg onderdeel van haar is—niets meer, niets minder. Als je graag een wraakzuchtige, biseksuele vrouw verkrachters ziet aanpakken, is dit de filmreeks voor jou—maar wees gewaarschuwd: het is zeer gewelddadig, ook seksueel.



The Fall

