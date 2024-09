Nu we weten dat hackers je hart kunnen besturen via een aan het apparaat verbonden monitor is het Internet of Things ineens real geworden. De mogelijkheden tot pranks, soms met dodelijke afloop, zijn vrijwel eindeloos en iedere dag komen er nieuwe mogelijkheden bij, en het is belangrijk dat mensen dat weten, vinden wij.

Want ook al heeft het enige legitieme doelwit van de eerste pacemakeraanval de draadloze functie jaren geleden al uitgeschakeld en zijn de kwetsbaarheden in de thuismonitors nu gelukkig gedicht, blijven er meer dan genoeg, soms onschuldige, soms minder onschuldige, manieren over waarop je getrold kunt worden via onveilige Chinese apparaten. Dit zijn slechts een paar mogelijkheden van het Internet of Threats:

Stel, je gebruikt je Sonos Music System om naar mooie muziek te luisteren. Je zit middenin de finale van Un Bel dì Vedremo wanneer plotseling This is How You Remind Me van Nickelback uit de speaker balkt. Dat is zuur. Je bent waarschijnlijk gehackt door iemand die je echt niet mag.

Er zijn weinig dingen zo persoonlijk als eten en in het bijzonder hoe knapperig je je bacon wil hebben. Waarschijnlijk heb je een intelligente oven gekocht om het altijd precies zo te krijgen als jij dat wil, minutieus afgesteld op maximale tevredenheid. Misschien heb je er als een eikel over lopen vertellen tegen je vegetarische vriend die goed is met computers. Do I smell burning?

Het is lunchtijd en je hebt trek in boterhammenworst. Je opent je slimme koelkast die je voedsel op de ideale temperatuur vers houdt. Als je het pakje worst beetpakt merk je al dat er iets niet klopt. Het is lauwwarm en is niet langer eetbaar. Je bier zal nooit meer koud staan met zulke wrede vijanden.

De smart home producten, zoals Revolv en Xfinity Home products, zijn eigenlijk een beetje te mooi om waar te zijn. Vooral voor een hacker die je episch te grazen wil nemen. Die kan namelijk de programmering van je Apple TV bepalen waardoor je in plaats van een avondje Netflix en chill nu naar De Shining en The Exorcist I II en III moet kijken. Uiteraard op vol volume. Je vijand kan ook je centrale verwarming omlaag gooien voor extra ijskoud spookeffect. Brr.

Misschien hou jij van slappe koffie. Misschien heb je dat een keer hardop gezegd en daarmee een Italiaanse grootmoeder diep beledigd. Als jij een smart coffee maker hebt kan haar kleinzoon uit Sicilie nu wraak op je nemen door de sterkte van je koffie op maximaal te zetten. Vanaf nu krijg je alleen nog Americano’s.

Jij zit op dieet en je kunt het tijdens afspraakjes niet laten je vrienden te vertellen hoeveel calorieën er in hun koffiekoekjes zitten. Als een van je vrienden het nooit meer wil hebben over intermittent fasting of keto en jij een Smart Scale hebt, kan hij die wens in vervulling laten gaan. Hij stelt het gewicht op je weegschaal gewoon steeds een beetje naar beneden bij, waardoor het lijkt alsof jij voorligt op schema en hij weer gewoon zonder gezanik met je naar de Wok to Go kan.

Sommige mensen bellen je een uur nadat je had afgesproken om te zeggen dat ze nu net van huis vertrekken. Vroeger moest je die vrienden laten gaan of je erbij neerleggen dat je als punctueel persoon nu eenmaal altijd razende woede ervaart bij afspraken. Nu kun je die vrienden een smart watch cadeau doen, met de nodige ingebouwde adminrechten voor jezelf, en in plaats van ‘was het al zo laat?’ alleen nog maar ‘ik dacht dat het al later was, ben ik te vroeg?’ hore.

We kunnen zo letterlijk nog uren doorgaan en dit zijn alleen nog de ludieke mogelijkheden. Auto’s die via een piepkleine dongel gehackt worden zodat de remmen het op de snelweg laten afweten en de eerdergenoemde pacemakers zijn ook mogelijk, maar een stuk minder grappig dan een gehackt Twitteraccount.