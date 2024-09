Er zijn 70 unieke Japanse games gevonden op een verloren gewaande harddrive

Jarenlang werd er gedacht dat Caravan Interactive’s zeldzame, Japanse pc-game Labyrinthe nooit meer teruggevonden zou worden. Tot deze week, toen het spel onverwachts weer opdook. Het mythische derde spel uit de Horror Tour-reeks werd op een privéforum in een map met 67 GB aan ROM-bestanden gevonden. Naast Labyrinthe bevatte de map nog een aantal andere bijzondere spellen, die binnenkort waarschijnlijk ook openbaar zullen worden gemaakt.

Al sinds Labyrinthe in 1998 werd uitgebracht, speuren retro-gamefans het internet af in de hoop de game te vinden. Maar hun zoektochten eindigden keer op keer in teleurstelling. Velen van hen zullen vol hoop op de productpagina van Amazon Japan hebben geklikt. Maar buiten de coverfoto om is hier weinig te vinden – het spel is helemaal nooit te koop geweest. In een post op Hardcore Gamer 101 uit 2014 wordt het laatste beetje hoop helemaal opgegeven. “Labyrinthe is verdwenen,” staat er. “Je begint je af te vragen of het überhaupt ooit is uitgebracht.”

De twee games die Labyrinthe voorgingen, bleken al even moeilijk te vinden. De eerste game uit de reeks, Horror Tour (beter bekend als Zeddas: Servant of Sheol in Europa en Amerika) werd uitgebracht voor de Sega Saturn en pc. In het spel zit je opgesloten in een kasteel, waar je puzzels moet oplossen om verder te komen. En het onvermijdelijke doel is om de kwade demon Zeddas dood te maken. Horror Tour 2 werd enkel in Japan uitgebracht voor pc, maar werd in 2014 herontdekt. Het spel eindigt met een cliffhanger, en al twee decennia kunnen gamers niet wachten wat er hierna gebeurt.

Nu kunnen ze dat eindelijk ontdekken. Het is nog onduidelijk waar de gelekte versie van Labyrinthe precies vandaan is gekomen, maar de youtuber Saint postte eerder deze week al een video waarin hij de game speelt en ook een Mega-downloadlink. Volgens Saint zwierven Labyrinthe en nog 70 andere nooit eerder uitgebrachte Japanse games al een tijdje rond op een private tracker.

Labyrinthe – en andere zeldzame games zoals Cookie’s Bustle, Yellow Brick Road en Link Devicer 2074 – stonden in een map met de naam ‘DO NOT UPLOAD’ . Leden van het forum twijfelden of ze Labyrinthe moesten uploaden, uit angst dat de eigenaar de map zou verwijderen en de collectie hierdoor weer onvindbaar zou worden. Het is niet gek dat de leden twijfelden of ze de game moesten uploaden. De particuliere gameverzamelaars doen nu eenmaal graag waar ze zelf zin in hebben. Zo laat een screenshot van Saint zien dat de verzamelaar dreigde om de gehele map offline te halen en niks meer te uploaden, als iemand Labyrinthe zou lekken.

Nu de game op staat Mega. is er een kans dat de map inderdaad offline wordt gehaald. Maar het is nog maar de vraag of dat zin heeft. Nu Labyrinthe en de rest van de games zijn gelekt, zitten verzamelaars wereldwijd er namelijk al bovenop.

We spraken met Phil Salvador, digitale archivaris en beheerder van The Obscuritory, een blog over onbekende games. Hij vertelde ons in een chatgesprek dat veel westerse gamers niet eens afwisten van het bestaan van veel van de games die nu zijn gelekt.

“Het is heel vreemd. Als mensen het over het vinden van ‘verdwenen games’ hebben, noemen ze meestal titels waar mensen al jaren naar op zoek zijn,” legt Salvador uit. “Maar deze collectie bestaat uit bergen games waar bijna geen Engelstalige informatie over te vinden is. Mensen wisten niet eens dat ze bestonden. Dit is dus heel spannend, hoewel je er bijna niemand over hoort.”

Op The Obscurity schreef Salvador dat de games al begin dit jaar opdoken, maar nu pas werden geüpload om “onderlinge schade te voorkomen”. Labyrinthe en een aantal andere games zijn inmiddels door Salvador geüpload naar het Internet Archive, en hij hoopt dat er snel meer zullen volgen.

“Het verzamelen van gelekte games is niet echt een goede manier om ze te bewaren, dus het is nogal een rare situatie,” vertelt hij ons. “In de ideale situatie zouden we samenwerken met verzamelaars om zulke games te kunnen delen. Maar jammer genoeg speelt het verzamelen en bewaren van games zich nog altijd buiten de mainstream af.”

