8 chocoladerecepten om je treurige vrijgezellenbestaan mee op te vrolijken

Rond Valentijnsdag kots je zeker drie keer binnensmonds vanwege een zoetsappig, klef en dolgelukkig stelletje dat opeens in je instastories verschijnt. Ach, vorige week stonden ze nog op het punt om uit elkaar te gaan en waarschijnlijk sturen ze elkaar overmorgen weer passief-agressieve berichtjes. Zelf hou je vol dat je werkelijk niks hebt met deze commerciële dag, maar in het geniep swipe je al dagen door Tinder in de hoop op een date. Ook ben je elk jaar teleurgesteld dat er geen liefdevolle kaart in je brievenbus ligt.

Laten we allemaal kappen met zielig doen. Hoe vrijgezel je ook bent of hoe droevig je relatie ook is, er is altijd nog eten. En in de keuken heb jij de touwtjes helemaal zelf in handen. Wij verzamelden daarom onze machtigste chocoladerecepten die je leven op 14 februari en ver daarna een stuk lekkerder maken.

Discodip maakt alles dragelijk, zelfs je vrijgezellenbestaan. Bak een hele batch van deze koekjes, nestel jezelf op de bank en eet alles op terwijl je dating-apps van je mobiel verwijdert.

Monogaam zijn is knap lastig, en waarom zou je nu al een keuze maken?

Chocolade op chocolade op chocolade. In dit recept wordt niks verspild, want de koekjes die je overhoudt nadat je de bodem hebt gemaakt, verkruimel je gewoon over het verrukkelijke eindresultaat.

Lobbige chocoladepudding die je op een boterige koekjesbodem dumpt. Als deze taart klaar is, moet je er zeker nog wat zeezout overheen strooien. Kijk niet raar op als je ‘m in een keer helemaal opeet.

Als je gek bent op de After Eight-chocolaatjes van je oma, dan is deze cake jouw soulmate. Boeiend als de rest ‘m smerig vindt. Blijft er meer over voor jou!

IJs, mousse van pindakaas, Oreo’s, en een dikke laag chocoladesaus. Dit is porno voor iedereen die van zoet, machtig en decadent houdt.

In deze cake met een dikke laag vanillebotercrème gaat espresso, dat maakt ‘m helemaal verantwoord om als ontbijt naar binnen te werken.

Kauwen is vermoeiend, dus maak deze milkshake en zuip jezelf gelukkig.