8 documentaires op Netflix die de verhalen van geweldige vrouwen vertellen

De lente is in aantocht, dus ik zou eigenlijk de deur weer eens uit moeten. En als ik dat dan doe, wil ik graag wat meer te vertellen hebben dan hoe het gaat met de vreemdgangers uit Temptation Island. Ik zou bijvoorbeeld veel liever praten over het leven van marinebioloog Sylvia Earle, prinses Diana, of de geweldige dichter Maya Angelou.

Dus omwille van degene met wie jij op het terras een biertje gaat drinken, of gewoon ten behoeve van het behoud van je eigen hersencellen, hebben we een lijst met documentaires op Netflix samengesteld over fantastische vrouwen. Dan heb je tenminste echt iets om over te praten.

What Happened, Miss Simone?

“Ik zal je vertellen wat vrijheid voor mij betekent – leven zonder angst,” zegt Nina Simone aan het begin van de Netflix-documentaire What Happened, Miss Simone? De film, vernoemd naar een citaat van Maya Angelou, heeft kritiek gekregen vanwege de focus op Simone’s psychische aandoening en de mishandelingen die ze meemaakte, in plaats van op haar prestaties en haar ongeëvenaarde plaats in de entertainmentgeschiedenis. Toch laat het ons facetten van het leven van Simone zien – zoals het feit dat ze Dr. Martin Luther King Jr. ooit vertelde dat ze geen pacifist was – die geen deel uitmaakten van haar publieke verhaal vóór de documentaire. De film werpt licht op de vaak ongemakkelijke nuances in het leven van een vrouw die de eerste zwarte klassieke-muziek-pianist van Amerika wilde zijn, maar in plaats daarvan een van ’s werelds meest opvallende entertainers van haar tijd werd.

Seeing Allred

Seeing Allred laat een portret zien van de beroemdste advocaat voor vrouwenrechten van Amerika, Gloria Allred. Op haar lijst van cliënten staan onder meer het gezin van Nicole Brown Simpson, die ze verdedigde tijdens de OJ Simpson-zaak, en vrouwen die Donald Trump beschuldigen van aanranding. Daardoor kennen veel mensen haar gezicht wel, maar zijn ze minder vertrouwd met haar eigen verhaal. Seeing Allred probeert dat te veranderen door te illustreren hoe haar eigen ervaring is met de kwesties waar ze nu voor vecht: aanranding, abortus, vrouwen op de werkplek. Het laat zien hoe dit haar inspireerde om de krachtige en iconische advocaat te worden die ze nu is.

Mission Blue

Mission Blue vertelt het verhaal van Sylvia Earle, een marinebioloog en lobbyist voor natuurbehoud, én de eerste vrouwelijke hoofdonderzoeker van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. In de documentaire wordt Earle geïnterviewd en vertelt ze wat haar ertoe bracht om marinebioloog te worden, en over het seksisme waarmee ze te maken kreeg als jonge vrouwelijke wetenschapper. Ook vertelt ze hoe ze onze oceanen heeft zien verslechteren sinds ze in de jaren vijftig begon met ze te bestuderen.

Maya Angelou: And Still I Rise

De eerste lange documentaire over de buitengewone schrijver en dichter, Maya Angelou: And Still I Rise, bevat exclusieve interviews met Oprah, de Clintons, Common, Alfre Woodard, Cicely Tyson en Angelou zelf. De documentaire neemt ons mee door het fascinerende leven van Angelou, van ontmoetingen met de KKK als zwart kindje dat opgroeit in het Zuiden van de Verenigde Staten, tot haar vriendschap met Macolm X, tot haar eigen gedicht voordragen bij de inauguratie van Bill Clinton – en hoe deze ervaringen allemaal hebben bijgedragen aan haar vruchtbare carrière.

Diana: In Her Own Words

In deze documentaire uit 2017 wordt het verhaal van prinses Diana door haarzelf verteld, aan de hand van de opnames van geheime interviews (de ‘Morton-banden’) die de overleden prinses begin jaren negentig naar journalist Andrew Morton stuurde. De opnames waren intens en hartverscheurend: prinses Diana bespreekt onder andere haar probleem met zelfbeschadiging, de affaire van Prins Charles en veel andere schandalen rondom de koninklijke familie destijds.

Daughters of Destiny

Daughters of Destiny volgt vijf Indiase meisjes uit de Dalit-kaste – India’s armste bevolkingsgroep – terwijl ze naar de school Shanti Bhavan gaan. De school, die kinderen voorziet van een opleiding, kleding, maaltijden en een slaapplaats, is opgericht in de hoop India’s Dalit-kaste een kans te geven op een beter leven. Daughters of Destiny nodigt je uit in hun persoonlijke levens en vertelt hun dromen voor de toekomst.

Joan Didion: The Center Will Not Hold

In de Netflix-documentaire Joan Didion: The Center Will not Hold, geregisseerd door Didion’s neef Griffin Dunne, wordt het leven van de beroemde romanschrijver, literair journalist en geliefd Amerikaanse schrijver vertelt – van het feesten met iconen op Woodstock, tot het werken bij Vogue in de jaren vijftig. De documentaire bevat zeldzame archiefbeelden en intieme interviews met Didion zelf.

Tig

In de documentaire Tig volgen we comedian Tig Nataro in de nasleep van haar borstkankerdiagnose en de dood van haar moeder. Twee gebeurtenissen die ze voor haar kiezen kreeg net toen het met haar carrière enorm goed ging. We zien hoe Tig na de diagnose toegewijd bleef aan haar vak en probeert haar normale leven op te

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op VICE US.