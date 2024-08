8 nederlandse creatievelingen vertellen over hun gezichtstattoos

De afgelopen tijd zien we steeds meer jonge mensen met gezichtstattoos lopen. Zo zijn er veel jonge fans die trouw zweren aan hun rap-idolen en met balpen of tattooguns aan de slag gaan om tattoos van rappers als Tekashi of Lil Xan te kopiëren. Zoek op #Facetattoo en je vindt duizenden selfies van dertienjarigen vol krullerige teksten en Romeinse cijfers als ode aan hun favoriete rappers. Maar gezichtstattoos bestonden al lang voordat streamen überhaupt was uitgevonden. In veel gevallen kennen ze een rijke culturele geschiedenis en hebben ze niets te maken met rap- of gangcultuur. We spraken acht creatievelingen die met hun uiteenlopende symbolen en teksten de stigma’s rondom gezichtstattoos omverwerpen.

Hoe is het om een vrouwelijke tattoo-kunstenaar te zijn in de tattoo-wereld?

Negentig procent van mijn klanten zijn vrouw, en ik merk hoe belangrijk het voor hen is om een vrouwelijke tatoeëerder te hebben. Want ook al zijn er veel vrouwen met tattoos, worden de meeste tattooshops door mannen gedomineerd. Dat kan soms oncomfortabel en intimiderend zijn, zowel voor klanten als vrouwelijke tatoeëerders. Daarom heb ik de ambitie om een all female-tattooshop te openen. Het lijkt me super tof om elkaar als vrouwen zo te supporten en te empoweren.

Videos by VICE

Wat is de betekenis achter je gezichtstattoo?

Het heilige hart staat voor liefde, en dat liefde niet alleen mooi en liefdevol is, maar ook heel pijnlijk en sterk kan zijn. Dat het niet altijd makkelijk is en je vaak ook offers moet brengen. Het staat voor loskomen van je eigen emoties en egoïstische denkwijze en bewust worden van de illusies die we over liefde hebben. Zodat we uiteindelijk onvoorwaardelijke liefde kunnen ervaren.

Hoe reageerde je omgeving?

Ik verwachtte wel wat gezeur, maar niemand zei er wat van. Alsof ze het eigenlijk al verwachtten. Mijn vader vroeg me later wel om niet nog meer gezichtstattoos te nemen.

Hoe voel je je erdoor?

Ik voel me sterk. Alsof ik eindelijk alle pijn uit het verleden begrijp en los kan laten – dat het nu een mooie plekje in mijn hart heeft. Ik voel me niet meer dat kleine meisje met een gebroken hart. Ik ben niet meer bang om te voelen of te zijn wie ik ben. Ik ben heel trots en blij op hoeveel ik heb geleerd en hoeveel ik ben gegroeid in de liefde.

Welke vooroordelen bestaan er over gezichtstatoeages, en wat vind je daarvan?

Dat het crimineel is, of dat het je gezicht verpest. Soms zegt het juist veel over de persoon – als het mooi gedaan is vind ik het heel intrigerend en wil ik het verhaal graag weten, of het gewoon bewonderen.

Wil je er nog meer bij, en zo ja wat had je in gedachten?

Eigenlijk mag ik daar van mezelf even niet meer aan denken, maar stiekem zou ik graag nog een tekst naast mijn oor willen, niet groot. En heel misschien op mijn ooglid hele fijne letters of woorden.

Giany Kraan (24), model en producer

Wanneer nam je je eerste tattoo?

Naar mijn idee was ik redelijk laat met tatoeages; mijn eerste liet ik zetten toen ik negentien was. Een bescheiden ‘mam’ en ‘pap’ in mijn elleboogholtes.

Wat is de betekenis achter je gezichtstattoo?

Het zijn de initialen van mijn oma – een eerbetoon aan haar en een talisman voor geluk. Tot op heden voel ik haar aanwezigheid nog, ze beschermt en leidt mij door het leven en laat me dingen zien. Deze shoot was bijvoorbeeld op haar verjaardag. Toeval? Daar geloof ik niet meer in.

Hoe reageerde je omgeving?

Ik liep de eetkamer in toen ik mijn ouders ging opzoeken in Rotterdam, en mijn vader schudde alleen maar met zijn hoofd en zei verder niks. Mijn moeders eerste reactie was bezorgd, maar ze draaiden al snel bij. Mijn directe omgeving was vrij accepterend, ze weten wie ik ben als persoon en mijn tatoeage verandert daar niks aan. De buitenwereld daarentegen is stigmateriserender. Gescand worden als je aan het reizen bent, vragen die ik daarvoor niet kreeg. Als ik naar het buitenland ga om te shooten moet ik bijvoorbeeld uitleggen dat het niet om ‘shooting people’ gaat, maar om modellenwerk. Ik kan er om lachen, het went.

Hoe voel je je daardoor?

Het doet me eigenlijk nauwelijks meer iets. Wel heeft het me sterker gemaakt als persoon. Ik heb daardoor uit eerste hand ervaren hoe oppervlakkig de wereld kan zijn. Zelf weet ik gelukkig wie ik ben als persoon en dat ik mijn hart op de goede plek heb. De mensen van wie ik hou weten dit ook. Dat is oprecht het enige dat telt.

Welke vooroordelen bestaan er over gezichtstatoeages, en wat vind je daarvan?

Gezichtstatoeages worden vaak geassocieerd met criminaliteit, mannelijkheid, slechte gewoontes of iets bedreigends. Terwijl al mijn tatoeages uit liefde zijn geplaatst, ik zeker niet de mannelijkste ben, geen strafblad heb, al zes jaar ben gestopt ben met roken, inmiddels drie jaar veganist ben en mijn neefje Anis van drie de liefde van mijn leven is.

Wil je er nog meer bij, en zo ja wat had je in gedachten?

Ongetwijfeld. Het plan is om aankomend jaar een groot stuk op mijn torso te plaatsen. Ook speel ik met het idee om de ying-yang van mijn sterrenbeeld, Vissen, op mijn onderbuik te laten zetten, met een draak erboven die mijn energie symboliseert.

Isa Hinloopen (21), model

Wat is de betekenis achter je gezichtstattoo?

Ik had ineens bedacht dat het wel grappig zou zijn om te doen. Met een drankje op, bij vrienden in een tattooshop, sprak ik dit idee hardop uit. En toen liep ik vijf minuten later met een gezichtstattoo rond. Het is het nummer 13, mijn geluksgetal – dat dan weer wel.

Hoe reageerde je omgeving?

Best heftig. Ook omdat ik voor het zetten een groot stuk van mijn wenkbrauw moest afscheren. Dus de eerste paar dagen kan je je wel voorstellen hoe dat eruit heeft gezien.

Hoe voel je je erdoor?

Voor mijn gevoel heeft het nooit echt iets veranderd. Als ik er door mensen op aan gesproken word denken ze meestal dat het een piercing is, of ze vinden het heel cool dat-ie in mijn wenkbrauw zit – vaak hebben ze zoiets nog nooit gezien.

Welke vooroordelen bestaan er over gezichtstatoeages, en wat vind je daarvan?

Ik denk dat er vooral vooroordelen bestaan over tattoos in algemeen. Maar tegenwoordig maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit, ook niet waar ze zitten. Het is eerder moeilijk om nog mensen te vinden zonder tattoos.

Ben je wel eens bang dat het modellenklussen belemmerd?

Nee, nooit. Mensen boeken me vaak juist door mijn tattoos.

Wil je er nog meer bij, en zo ja wat had je in gedachten?

Ik ben momenteel bezig met een nieuw tattooproject samen met Morrison Schiffmacher om mijn knieën te tatoeëren. Dat wordt sick.

Wie is je stijlicoon op het gebied van tattoos?

Bram Swarte.

Wie is je favoriete tattoo-kunstenaar?

Ik kan er niet maar één kiezen, ik heb heel veel favorieten met ieder een andere stijl. @morrisonschiffmacher tekent de mooiste pin-ups en ik ben de laatste tijd echt mega fan van het werk van @joe.chatt, die hele gekke punky dingen tekent.

Hoe ben je ooit in het tatoeëren terechtgekomen?

Toen ik op de middelbare school zat begon ik meer interesse te krijgen in tattoos. Op latere leeftijd kocht een hele goede vriend van mij samen met mijn broer een tattoo-kit, en op dat moment wilde ik ook een poging wagen.

Welke tattoo-trends kunnen we denk je nog verwachten?

Ik heb al een tijdje het gevoel dat tribals een comeback gaan maken. Je ziet het al terugkomen in de mode, in sieraden en ook op social media.

Wat is de betekenis achter je gezichtstattoo?

‘M’ staat voor Martina, mijn moeders naam. De ‘R’ is de eerste letter van mijn broers naam. De drie puntjes staat voor ‘AIM’, voor focus, en het kruis staat symbool voor mijn oma – zij was namelijk gelovig.

Hoe reageerde je omgeving?

Heel chill en helemaal niet geschrokken. Ik denk dat ze altijd wel wisten dat ik me niet zou aanpassen aan de ’norm’. Ook vanwege het feit dat ik op dat moment geobsedeerd was met tattoos en een constante drang voelde om nieuwe te laten zetten. Maar ik trek me niets aan van wat anderen denken, uiteindelijk ben ik de persoon die deze tatoeages met zich meedraagt.

Welke vooroordelen bestaan er over gezichtstatoeages, en wat vind je daarvan?

Mensen denken al snel dat je een boef bent of in de bajes hebt gezeten. Aan de ene kant is dat grappig, aan de andere kant rot.

Wil je er nog meer bij, en zo ja wat had je in gedachten?

Op het moment zijn dat er twee: ‘RRR’ en ‘RIJK’.

Wie is je stijlicoon op het gebied van tattoos?

Mijn broertjes, zij hebben tattoos van mijn hand en dragen dus echt mijn ontwikkeling als tattoo-kunstenaar op hun lichaam.

Wie is je favoriete tattoo-kunstenaar?

Vanaf het moment dat ik begon met tatoeëren werd ik heel erg aangetrokken door de stijl en attitude van Mister Cartoon.

Hoe ben je ooit in het tatoeëren terechtgekomen?

Vanaf mijn achtste zat ik onder de plakplaatjes en doodles, en deed ik niks anders dan tekenen. Het was mijn droom om tattoo-kunstenaar te worden. Een paar jaar geleden verhuisde ik naar Bali – ik had in Nederland alles opgezegd en eenmaal daar besefte ik dat ik zonder verplichtingen eindelijk de vrijheid had om die droom te verwezenlijken.

Welke extreme tattoo-trends kunnen we denk je nog verwachten?

Na infinity-tekens en ‘rappers’ met super willekeurige gigantische gezichtstattoos, wie zal het zeggen?

Wat is de betekenis achter je gezichtstattoos?

In één van mijn gezichtstattoos zijn symbolen van verschillende stammen en en culturen verwerkt, zoals de Filipijnse en Maori-cultuur. Ik werkte met die artiesten samen op een spirituele tattoo-conventie. Het zijn symbolen voor vrijheid, thuiskomen en balans.

Hoe reageerde je omgeving?

Mijn directe omgeving ziet het niet meer. Ik liet laatst de linkerkant van mijn gezicht tatoeëren en kreeg eigenlijk geen reacties – mensen dachten dat het al had. Door vreemde mensen word ik wel aangestaard en ik krijg hier en daar opmerkingen.

Welke vooroordelen bestaan er over gezichtstatoeages, en wat vind je daarvan?

Gezichtstattoos worden vaak geassocieerd met bende- of gevangenistattoos. In veel gevallen is dat natuurlijk onzin.

Wie is je favoriete tattoo-kunstenaar?

@jayfreestyle is iemand die ik al jaren bewonder. Zijn stijl staat ver van wat ik doe of op mijn lichaam heb, maar zijn werk is zo ontzettend uniek. Ik herken zijn werk altijd direct, en dat is in mijn ogen echt kunst.

Dusty (25), muzikant

Wat is de betekenis achter je gezichtstattoos?

Voor mij zijn ze een vorm van rebellie. Ik mocht vroeger niet veel van mijn ouders en was nogal een braaf kind. De tattoo van Nelson Mandela liet ik zetten nadat ik terugkwam van een reis naar mijn moederland. In Zuid-Afrika bezocht ik het Apartheid Museum – daarna voelde het niet meer dan logisch om de linker kant van mijn nek te blessen met Madiba [Nelson Mandela, red.]. Andere tattoos hebben geen betekenis. Ik vind het leuk om tatoeëerders vrij te laten in hun werk en te laten maken wat zij mooi vinden.

Hoe reageerde je omgeving?

Mijn omgeving is redelijk vrij, dus ze reageerden best goed. Het is deel van wie ik ben – sommige mensen kennen me niet anders. En ook mijn moeder vindt het steeds meer oké, hoewel ze niet wil dat ik er nog meer in mijn gezicht zet. Mama als je dit leest: sorry. Ik trakteer je op je volgende afspraak bij de nagelsalon.

Welke vooroordelen bestaan er over gezichtstatoeages, en wat vind je daarvan?

Die zijn er zeker nog. Maar ik deal eerder met de voordelen die er zijn over mij als zwarte man. Mijn tattoos komen nooit echt ter sprake.

Wil je er nog meer bij, en zo ja wat had je in gedachten?

Sowieso. Als mijn oma ooit komt te overlijden, wat hopelijk nog lang duurt, dan laat ik haar naam boven mijn wenkbrauw zetten.

Wie is je stijlicoon op het gebied van tattoos?

Vincent Van Der Waal, hands down. Prachtig.

Wie is je favoriete tattoo-kunstenaar?

@lugosis. Ik hou van de simpelheid. Ooit wil ik nog een tattoo van hem.

Mylo Ferrier (24), barhoofd Supperclub

Wanneer nam je je eerste tattoo?

Op mijn veertiende. Mijn moeder en zus hadden samen een familie-tattoo. Ik kon natuurlijk niet achterblijven, dus ik heb heel lang gezeurd tot het eindelijk mocht.

Wat is de betekenis achter je gezichtstattoo?

Ik heb het woord ‘perspective’ boven mijn wenkbrauw staan, omdat er in mijn jeugd altijd mensen waren die wat te zeggen hadden over hoe ik dingen moest zien en doen. Op een gegeven moment was ik dat zat en kwam ik op een keerpunt. Ik heb mijn eigen kijk op het leven. Een dikke middelvinger voor de mensen die het niet met me eens zijn.

Hoe reageerde je omgeving?

De meningen waren verdeeld, maar over het algemeen vonden mensen het tof. Mijn moeder moest wel even slikken.

Hoe voel je je erdoor?

De tattoo is inmiddels een deel van mijn lichaam. Wanneer ik in de spiegel kijk, zie ik hem niet eens meer.

Welke vooroordelen bestaan er over mensen met gezichtstatoeages, en wat vind je daarvan?

Dat ze uitschot zijn en asociaal. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Tatoeages hoeven niet altijd iets over iemand te zeggen.

Wie is je favoriete tattoo-kunstenaar?

Ik tatoeëer het liefst bij m’n gappie Johnny Tuijn @jt.tattoo, maar zou graag ooit nog een tattoo willen van @jakewhitetattoos.

Wat is de betekenis achter je gezichtstattoos?

Het roosje in mijn gezicht staat voor de groei in mijn leven. Ik heb veel heftige dingen meegemaakt vroeger, en in drie jaar tijd is er super veel veranderd, op een positieve manier. Die tattoo herinnert me eraan dat je met de juiste mindset ver kan komen. Het bliksemschichtje heeft geen betekenis – ik vond het toen gewoon heel mooi staan.

Bedek je je tattoos wel eens en zo ja, waarom?

Ja, soms het bliksemschichtje in mijn gezicht. Die past niet meer bij me, en herinnert me aan de tijd dat ik minder lekker in mijn vel zat. Dus als ik er even geen zin in heb, verberg ik hem met concealer.

Hoe reageerde je omgeving?

Mijn familie vond het wel oké, ze zijn super open-minded en hebben er gelukkig nog nooit lelijk over gedaan. Oud klasgenootjes reageerden soms wel geschrokken, want ze kennen mij allemaal zonder. Gelukkig is mijn vriend echt gek op mijn tatoeages, zelf zou hij het alleen echt nooit doen.

Welke vooroordelen bestaan er over gezichtstatoeages, en wat vind je daarvan?

Dat je geen ‘normale’ baan kunt vinden, of dat iedereen met een gezichtstatoeage bij een gang hoort. Dat is echt beledigend. Zulke uitspraken zijn onzin en ga ik nooit begrijpen. Zelf heb ik een eigen bedrijf als make-upartiest, werk ik bij Puma en sta ik vaak model. Ik ben juist super ambitieus. Gezichtstatoeages gaan ver terug in de tijd, van Maori tot traditionele oudere Berbervrouwen uit Marokko. Mensen kennen het tegenwoordig alleen maar van gangsterfilms of Soundcloud-rappers, maar het is echt meer dan dat. Voordat je kunt oordelen over gezichtstatoeages, moet je je er eerst een beetje in verdiepen.

Wil je er nog meer bij, en zo ja wat had je in gedachten?

Ja, nog heel veel! Niet in mijn gezicht, maar wel op andere plekken. Wat precies kan altijd nog veranderen. Eén ding is wel zeker: vanaf nu alleen nog maar tatoeages met een betekenis.

Wie is je stijlicoon op het gebied van tattoos?

Leeray, @iiinky420, ze is super knap en haar tatoeages staan haar zo goed. Stoer en toch super vrouwelijk.

Wie is je favoriete tattoo-kunstenaar?

@luckydubztattoo, hands down. Alles wat hij zet is super strak en gedetailleerd. Hij heeft het roosje in mijn gezicht getatoeëerd en ben er nog steeds verliefd op. Ik heb er tot nu toe alleen nog maar complimenten over gekregen.