8 vragen over het orgasme aan een tantra coach

Leen Scholiers (36) is een liefde- en seksualiteitscoach. Vijf jaar geleden ontdekte ze tantra, yoga en taoïsme op reis in Colombia. Daar kwam ze ongepland, maar niet geheel toevallig, in een tantra school terecht. Na zeven maanden rond te reizen in Zuid-Amerika, trok ze naar Azië om tien uur per dag gedurende drie maanden yoga en tantra te beoefenen.

Leen liet het leven van haar 9-to-5-job achter en stortte zich volledig op meditatie. Vandaag is Leen een internationaal gerenommeerde hatha-yoga teacher en ook een seks-, liefde- en relatiecoach.

In haar coaching helpt ze mensen via de ontdekking van het lichaam en verborgen verlangens zichzelf beter te begrijpen of hun relatie nieuw leven in te blazen. VICE stelde haar 7 brandende vragen over het orgasme.

VICE: Hey Leen. Hoe zou je tantra definiëren? Leen: De meeste mensen denken bij tantra aan langzame seks en een verwesterde versie van de Kamasutra, maar dat is neo-tantra, een in het Westen meer bekende manier om je seksuele leven op te spicen en intimiteit in je relatie te verbeteren. Sommige mensen zullen super veel hebben aan neo-tantra, andere mensen verlangen misschien meer naar de spirituele boodschap die de traditie biedt.

Tantra werd in de 10de eeuw in India ontwikkeld als een pad naar zelfverwezenlijking voor gewone mensen. In die zin oversteeg het het Kastensysteem en was het taboedoorbrekend. Dat is het nog steeds. Tantra (en yoga, wat traditioneel een deel is van tantra) nodigt ons uit om onze gedachtestroom te onderbreken en te voelen wat er nu gaande is in ons lichaam. Vanuit de verbinding met ons lichaam kunnen we loskomen van onze ego’s en de wereld met een nieuwe blik exploreren. Het gaat om de beleving in je lichaam, de verbinding met de natuur en met andere mensen. En het kan, als je dat wil, ook een fantastisch mooi spiritueel pad zijn.

Wat cool is aan tantra is dat het het leven volledig, in al haar dramatische en ecstatische kanten, omarmt. Dat betekent dat zowel goede en slechte emoties aanvaard kunnen worden. Zo wordt het nuchtere normale leven dankzij tantra intens en super interessant. Schoonheid voelen in kleine dingen, het diep beleven van onze zintuigen, het toelaten wild en speels te zijn en, last but not least, seks als een bevrijdende en een extatische ervaring.

Hoewel seksualiteit binnen tantra gevierd wordt als een van de manieren om de diepte van je bestaan te ervaren, is dit eigenlijk maar een klein deeltje van wat de ‘linkse traditionele tantra” wordt beschouwd. Binnen de traditionele tantra heb je ook ‘het rechtse pad’, een stroming die volledig ascetisch is en geen seksuele praktijken toelaat.

**Wat gebeurt er eigenlijk met je lichaam als je een orgasme krijgt?

**Het meest bestudeerde orgasme is een explosief orgasme, de piekervaring die volgt na intense opwinding. Puur fysiologisch is er dankzij de opwinding, geproduceerd door gedachten of door fysieke stimulatie van geslachtsorganen of andere lichaamsdelen, een verhoogde bloedtoevoer naar de geslachtsorganen, een verhoogde bloeddruk en hartslag, zware ademhaling en natuurlijk de uiterst aangename ritmische spiersamentrekkingen in de onderbuik.

Wat crazy is, is dat het deel van ons brein dat instaat voor onze gedachten en van ons een logisch denkend mens maakt, de prefrontale cortex, op inactief gaat. Daarom zijn we minder rationeel en onbevreesd tijdens sex. Er wordt bovendien een sappige cocktail van hormonen zoals dopamine, serotonine en oxytocine geproduceerd, dat zorgt ervoor dat een orgasme zalig voelt en iets is waar mensen verslaafd aan kunnen worden.

Deze waarnemingen kunnen aantonen hoe een orgasme kan worden gemeten in het laboratorium, maar ze geven geen uitdrukking aan de unieke, sublieme en transcendente ervaring die een orgasme eigenlijk is of tenminste, kan zijn.

**Wat is een full body orgasme?

**Een full body orgasme is een orgasme waarbij letterlijk je hele lichaam als orgastisch aanvoelt in plaats van enkel je geslachtsorganen. Ook is er die mentale shift waarbij je jezelf verliest.

Full body orgasmes kunnen meer als ‘vallei orgasmes’ worden ervaren: dat wil zeggen dat in plaats van naar een climax te spurten, je ervoor zorgt dat je voor jouw point of no return (voor mannen het moment waarop het orgasme met ejaculatie onvermijdelijk is) afbouwt en daarna terug opbouwt en je zo in golven op en neer surft zonder explosief klaar te komen. Na een tijdje kan deze golf zich verspreiden over je hele lichaam en dat zorgt voor unieke, sublieme en transcendente ervaringen.

“Orgasmes zijn dus eerder mystieke condities waarin je jezelf verliest en je overgeeft aan iets wat de geest moeilijk kan beschrijven en bevatten.”

**Hoe kan je klaarkomen zonder jezelf aan te raken?

**Dat gaat over energetische orgasmes. Heel mysterieus. Dat is een orgastische staat waarbij je speelt met je seksuele energie. In dat geval ga je puur door je geest te focussen je opwinding naar bepaalde delen van je lichaam sturen.

Misschien denk je wel van ‘wtf’ omdat we orgasmes met ons fysieke lichaam en vooral onze pleasure bits associëren, maar ik denk dat iedereen die orgastische capaciteit kan ontwikkelen.

Beeld je bijvoorbeeld even in hoe het luisteren naar muziek je in de zevende hemel kan brengen, door de vibraties en emotionele verbinding met muziek. Daar kan je je iets bij voorstellen, toch? Het zijn dus eerder mystieke condities waarin je jezelf verliest en je overgeeft aan iets wat de geest moeilijk kan beschrijven en bevatten.

De yogis en tantrika beschouwen dat als een ervaring waarin je de grenzen van je kosha’s overstijgt (wat de yogis onze 7 verschillende lichamen noemen: van het fysieke tot het spirituele lichaam waarin we tot zelfverwezenlijking komen).

**Zijn hands-free orgames even krachtig? Of voelt het anders?

**Ik hou niet zo van het idee dat er een hiërarchie zou bestaan tussen orgasmes. In zowel mijn individuele coaching als mijn online workshops en programma’s ligt de nadruk op het aanvaarden en ontdekken van jezelf als een heerlijk seksueel wezen en dat moet je op jouw unieke manier kunnen beleven. Wat fijn is, is dat je je atlas kan uitbreiden en vernieuwen zonder dat je je slecht moet voelen over wat je nu wel of niet ervaart.

**Kunnen natte dromen vergeleken worden met hands-free orgasmes?

**Mja, waarom niet? Op het moment dat dromen heel lucide zijn en wanneer sex meditatief wordt bereiken we een droomachtige staat. In beide gevallen vervagen de grenzen tussen ons bewustzijn en onderbewustzijn, tussen wat er fysiek gebeurt en wat er energetisch en intuïtief gebeurt.

Natte dromen waarbij mannen ongecontroleerd ejaculeren kunnen gebeuren zonder dat er sprake is van erotische opwinding en dat komt ook soms voor tijdens wakkere sex.

“Onze seksualiteit is super complex en toont waar we intimiteitsproblemen hebben.”

**Waarom is het voor veel mensen makkelijker om alleen een orgasme te krijgen dan met iemand?

**Ik wil allereerst even zeggen dat er ook mensen zijn die alleen een orgasme kunnen hebben met iemand anders en dat er ook mensen (vooral vrouwen) zijn die nog nooit een orgasme hebben gehad.

Al deze situaties zijn normaal. Het goede nieuws is dat er in 99% van de gevallen niets fysieks mis is met die mensen. De emotionele en mentale blokkades die orgasmes tegenhouden, kunnen worden verwerkt.

Onze seksualiteit is super complex en toont waar we intimiteitsproblemen hebben. Het raakt aan ons lichaamsbeeld, onze zelfliefde, onze schaamte die we ingeprent hebben gekregen door de maatschappij en/of onze ouders, onaangename seksuele ervaringen van het verleden, … Het telt allemaal mee.

Als het moeilijk is om een orgasme te hebben met iemand anders, kan dat te maken hebben met het ontbreken van vertrouwen en het zich niet veilig genoeg voelen bij iemand. Dat kan onbewust gebeuren. Bij mannen gebeurt het dat ze te veel porno kijken en daardoor ‘normale’ seks niet prikkelend genoeg vinden. Die mannen kunnen erectiestoornissen opbouwen. Er is een jongere generatie die hiermee kampt.

Misschien heb je negatieve ervaringen uit het verleden in je lichaam opgeslagen (je vagina is zoals een spons, ze neemt trauma’s in zich op). Zo saboteert je lichaam je vermogen om alles los te laten. Je lichaam gelooft namelijk niet dat je je grenzen kent en je ze kan bewaken. Ik denk dat wat echt een probleem is voor bijna alle heteroseksuele cisvrouwen, is het niet kunnen aanvoelen van grenzen, laat staan deze kunnen of durven overbrengen aan een partner. Daardoor hebben veel vrouwen pijn, een branderig gevoel of zelfs gevoelloosheid tijdens seks. Dat soort sensaties wijzen allemaal op geblokkeerde emoties.

Heteroseksuele cisvrouwen worden nog vaak geconditioneerd om seks te hebben voor de man om hem te plezieren, dus ze durven niet nee zeggen of ze faken een orgasme omdat ze niet durven toegeven dat ze meer voorspel nodig hebben.

Tot slot kan het zijn dat je als vrouw alleen met een vibrator kan klaarkomen omdat je gewoon bent aan die mechanische stimulatie. Dat kan bijvoorbeeld zorgen voor het verdwijnen van de gevoeligheid in de clitoris en daardoor zal je de aanrakingen van je partner niet als interessant ervaren.

Opnieuw, al deze situaties komen heel vaak voor. Er zijn manieren om hiermee om te gaan zodat je seksualiteit op een veilige manier kan bloeien.

“Masturbeer mensen! Het is namelijk cruciaal om je eigen seksualiteit te kunnen beleven en die niet afhankelijk te maken van een andere persoon.”

**Tips om krachtige orgasmes te krijgen (alleen of met iemand)?

**Oh yes! Wat super importante is, is masturbatie, of zelfcultivatie, zoals de Taoïsten het zo welsprekend beschrijven. Masturbeer mensen! Begin eraan, het is nooit te laat. Het is namelijk cruciaal om je eigen seksualiteit te kunnen beleven en die niet afhankelijk te maken van een andere persoon. Je eigen erotische verhaal schrijven laat je toe te weten wat je wel of niet wil (leren neen zeggen is cruciaal).

Masturbatie zorgt bovendien voor zelfvertrouwen, een verhoogd libido en een gevoel van empowerment. Voor zij die single zijn: niets is beter dan je volledig seksueel opgeladen voelen. Je zit lekker in je vel en dat geeft je waardering voor wie je bent. Zo date je niet vanuit een gebrek of hopeloosheid maar vanuit een gevoel van: ‘I am fucking awesome’.

Hier nog wat quick and dirty tips:

Laat het doel om een orgasme te hebben los. Zo neem je de druk eraf. Experimenteer en ontdek zonder doel. Wijk af van je klassieke opbouw en laat elke moment je verrassen. Boys, verken hoe het is om te masturberen of seks te hebben zonder te ejaculeren. Slow down, ga super langzaam. Neem voldoende tijd om je hele lichaam aan te raken. Een vrouw heeft gemiddeld 40 minuten nodig om penetratie-klaar te zijn dus wacht echt lang genoeg, bijna tot wanneer zij zo opgewonden is dat ze je smeekt om haar te penetreren, en vraag haar – “mag ik binnenkomen“? Blijf aanwezig in je lichaam. Als je gedachten het overnemen, keer dan terug naar het gevoel en alle sensaties. Werk aan je body image – bekijk je pussy of penis in de spiegel. Wees je bewust van je eigen lichaamskritiek en zie jezelf graag! Gebruik je ademhaling: een diep volle ademhaling door de mond maakt dat de genotssensaties vanuit je geslachtsorganen door je hele lichaam verspreid kunnen worden. Maak geluid: kreun, roep, gil. Dat helpt om je seksuele energie te doen circuleren en om je rationele brein uit te schakelen. Let the beast out. Dit zal je partner nog meer opgewonden maken. Beweeg je lichaam, kronkel je ruggengraat, beweeg je armen en hoofd. Laat emoties toe: Seks kan scary zijn want het maakt ons super kwetsbaar. Diepere onderdrukte emoties kunnen bovendien opduiken wanneer je sex als een wilde en bevrijdende ervaring beleeft: er kan verdriet bovenkomen maar ook bijvoorbeeld woede. Laat dat toe, of je nu alleen bent of met iemand anders.

Aan de slag!

