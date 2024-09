86 grote partijen hebben zich aangesloten bij de Ethereum Alliance

Maandag presenteerde Enterprise Ethereum Alliance 86 nieuwe leden, waaronder Toyota, Deloitte, Samsung SDS en de Nationale Bank van Canada. Samen gaan zij producten ontwikkelen voor de ethereum blockchain.

Ethereum is een alternatief voor bitcoin, de cryptovaluta die nu nog de wereld domineert. Maar bitcoin heeft zich ontwikkeld tot een walhalla voor speculanten die vet geld willen verdienen door munten te handelen. Ethereum’s belofte is dat ze blockchain voornamelijk gebruiken om apps te ontwikkelen, wat directe betaalmogelijkheden moet versimpelen en betrouwbaarder maakt. Hierin schuilt een enorme economische winst voor de banken.

De Blockchain zou kunnen fungeren als een schikkingslaag voor instant transacties zonder tussenpersoon. Het doel is om nieuwe bedrijfsapplicaties te ontwikkelen, en lidmaatschap geeft de organisaties de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de richting waarin ethereum zich ontwikkelt.

De Alliantie, die is opgezet in februari dit jaar, is een wereldwijde stichting waar 100 leden aan zijn verbonden. En met JP Morgan, Credit Suisse, en Banco Santander zijn dit geen kleine partijen. De reden dat ze kiezen voor ethereum is simpel.

Het verschil met bitcoin is dat ethereum speciaal is ontwikkeld om gedecentraliseerde toepassingen mogelijk te maken, terwijl bitcoin eigenlijk gewoon een van velen betaalmiddelen is. Het is het antwoord van de banken die de blockchain naar zich toe willen trekken en de volgende generatie betaalmogelijkheden willen faciliteren.