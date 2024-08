87 procent van onze lezers geeft vrij weinig fucks om cyberoorlog

Het nieuwe seizoen van CYBERWAR laat zien hoe online oorlog, offline net zo verwoestend is. CYBERWAR gaat langs bij hackende drugskartels, onderzoekt CIA-dodenlijsten en legt overheidsspionage bloot. Klik hier voor meer info over CYBERWAR en kijk elke vrijdagavond om 21.00 uur naar VICELAND voor een nieuwe aflevering.

2017 was het jaar van de immense datalekken en cyberschandalen. Vorige week zijn de gebruiksgegevens van bijna 200.000 Nederlandse Uber-gebruikers gestolen door hackers. Eerder bleek dat drie miljard gebruikersaccounts van Yahoo zijn gestolen. En sinds de Amerikaanse verkiezingen is duidelijk dat het beïnvloeden van verkiezingen tot de nieuwe realiteit behoort. Experts verwachten dat het in 2018 alleen nog maar zal toenemen.

Hoe verhouden jonge Nederlanders zich tot dit onderwerp? We zochten het uit. Via onze kanalen hebben we alle Vice-lezers een vragenlijst voorgelegd. 1000 van jullie hebben daarop gereageerd, waardoor we een mooie dwarsdoorsnede hebben van wat jonge mensen vinden van onderwerpen die onder cyberwar vallen, van persoonlijke internetveiligheid, tot databeheer door overheden en bedrijven, tot de sleepwet.

Op de vraag ”Hoeveel fucks geef jij om cyberwar?”, reageerde 87 procent van de ondervraagden dat ze niet of nauwelijks fucks gaven. Dat komt niet omdat niemand weet dat het bestaat: 87 procent denkt dat er al een cyberoorlog aan de gang is, of binnen drie jaar kan losbarsten. Wat is er aan de hand? Vinden mensen hun online veiligheid niet interessant? Toch wel. 71 procent maakt zich zorgen om hun persoonlijke data of hun online privacy. Uit ons onderzoek blijkt ook dat mensen extreem wantrouwend zijn naar de overheid toe. 93 procent zegt niet of nauwelijks vertrouwen te hebben dat de overheid de online veiligheid van de burgers kan garanderen.

Feit is dat de overheid ook niet zo gek veel kan doen. Cyberjournalist Ben Makuch, die vorige week bij Vice op kantoor kwam spreken over zijn nieuwe serie Cyberwar, zei dat de enige manier om het risico op cyberdreigingen als afpersingen, diefstal of sabotage, te beperken is door jezelf veilig te houden. In Nederland zijn we er nog niet. Slechts 7 procent van de jonge mensen zegt zichzelf actief te beschermen online. Dit heeft waarschijnlijk niet zoveel met inherente desinteresse te maken, maar met een tekort aan beschikbare toegankelijke informatie hierover. Dit suggereert in elk geval de grote bekendheid van de sleepwet, en het referendum hierover. Die is niet alleen georganiseerd en afgedwongen door jonge mensen, 51 procent van de mensen die we hebben ondervraagd zegt ook tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv – zoals de sleepwet officieel heet) te zijn. Meer dan 75 procent weet van de wet af en heeft er een duidelijke mening over. De reden van de relatief grote bekendheid van dit complexe onderwerp heeft voor een groot deel te maken met de uitzending van Arjen Lubach.

De weg vooruit lijkt dus meer aandacht voor dit onderwerp. Dan realiseren mensen zich uiteindelijk misschien vanzelf dat je geen expert hoeft te zijn om iets te geven om dit onderwerp.