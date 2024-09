8Bahn brengt al tien jaar obscure house en techno naar het oosten

Tien jaar geleden vond een groep vrienden dat er in het oosten geen bal te doen was op het gebied van house en techno. Dat klopte ook wel, zeker in vergelijking met wat er in de grotere steden gebeurde. In plaats van afwachten tot iemand een keer een degelijke line-up naar hun omgeving zou brengen, besloten ze het maar eens zelf te doen. Met de loodsraves die 8Bahn organiseert brengen ze de obscure elektronische muziek naar Arnhem waar ze in de Randstad hun vingers bij zouden aflikken. De Gelderse stad zou inmiddels niet meer zonder kunnen. Binnenkort vieren ze hun tiende verjaardag in de beruchte Havenloods, dus spraken we Pascal Rietman, één van de gezichten achter 8Bahn.

THUMP: Toen jullie vijf jaar bestonden zei je: “Amsterdam, Rotterdam, go fuck yourself. Wij hebben ook iets cools hier en daarmee gaan we vechten tegen het grote westen.” Waar kwam dat vandaan?

Pascal Rietman: In die eerste vijf jaar waren we behoorlijk aan het strijden om een positie te verwerven in de scene. Dan moesten we onszelf verdedigen naar een boeker toe. “Arnhem, waar ligt dat?” Nederland is niet meer dan Amsterdam voor de gemiddelde artiest en dat gaf mij heel erg de kriebels. Die hele struggle om maar een stukje van die taart te mogen was tekenend in die eerste vijf jaar.

Toch gingen jullie twee jaar na die uitspraak een samenwerking aan met These Guys, om evenementen te geven in Amsterdam onder de naam Banlieue.

Na 8Bahn Area Festival in 2012 kregen we eindelijk erkenning uit de Randstad. Tegelijkertijd merkte ik dat we niet alles konden programmeren onder de naam 8Bahn. Ik kan geen L.I.E.S.- of Minimal Wave-avond doen in Arnhem, dat werkt gewoon niet. Ik ging eens kijken bij These Guys en was meteen gecharmeerd door wat ze deden. We raakten in gesprek, en zo is Banlieue ontstaan. Maar het is vooral een verlengstuk van mezelf. Banlieue is wat ik luister, wat ik zelf tof vind.

Is dat ook niet hoe 8Bahn is ontstaan dan?

Naast Free Your Mind-festival was er voorheen in de omgeving geen zak te doen. We deden daarom met veel verschillende crews zelf illegale feesten. Die crews kwamen samen en dat werd 8Bahn, met de eerste editie in een jeugdcentrum in Wageningen genaamd Unitas. Hier moesten we alles zelf doen; het geluid, het licht, de entree inrichten, alles. Unitas had een beetje dat viezige, dat rauwe. Halve liters pils voor twee euro, echt een jeugdcentrum. Uiteindelijk stond er in 2007 een rij en was de eerste editie van 8Bahn om kwart voor een uitverkocht.

Zorgt een dancefeest geven in een jeugdcentrum niet voor enorm veel problemen?

Qua opkomst niet, in Wageningen kwamen ze wel. Maar die medewerkers daar hadden geen flauw idee van onze scene en dat zorgde soms voor grappige situaties. We hadden direct achter de dj-booth een backstage. Tijdens zo’n avond hoorde ik de headliner ineens schreeuwen. “Hey! Doe dat niet!” Ik trof hem aan met een witte substantie in zijn hand. Tegelijkertijd zie ik een medewerker, met de beste bedoelingen voor de avond, die shit uit zijn handen slaan. Er hing echt zo’n klein wit wolkje in de backstage.

En toen konden jullie verhuizen?

Een half jaar later gingen we inderdaad naar Arnhem. Arnhemmers vonden het heel tof dat er iets nieuws gebeurde, iets wat ze voorheen elders moesten zoeken. We voelden dat dit onze thuisstad werd, en dat we ons hier moesten ontwikkelen. Helaas werden we toen geremd door de gemeente. De stad verleende namelijk maar twee vergunningen voor dancefestivals per jaar. Fucking bizar in deze tijd, toch? Uit protest ben ik toen maar gaan zoeken in de omgeving. In Ede kregen we het Kazerneterrein tot onze beschikking en zo konden we doorgroeien met onder andere het 8Bahn Area Festival. Daarna begon de gemeente van Arnhem in te zien dat we toch wel een belangrijke partij zijn voor de stad.

En Arnhem is ook belangrijk voor jullie. Waarom?

Deze stad is altijd interessant geweest. In de jaren negentig was het de meest progressieve stad van het land. 24-uursfeesten in de oude Luxor, de kunstacademie, noem maar op. Daarnaast ligt Arnhem nog geen tien kilometer van Nijmegen af. Organisaties kijken hier onderling hoe ze elkaar kunnen helpen. Dat is volgens mij wel anders in Amsterdam. Daar is de scene ook wat meer op hype gericht, terwijl men hier wat meer toegewijd is. Arnhemmers denken toch snel: Bij dat evenement ben ik al vijf keer geweest, die doen altijd dope shit, ik ga er nu weer heen.

De Havenloods is daarbij jullie thuisbasis. Hoezo zitten jullie daar?

Eigenlijk is dat ding van buiten hondslelijk. Het is gewoon een lange rechthoekige roestige bak. Maar binnen kun je elke keer een geheel nieuwe vibe creëren. De ene keer is er een vintagebeurs en staan er honderden meisjes oude jassen en broeken te passen. Twee dagen later staat er 850 man helemaal naar de kloten te gaan op een knoepershard technofeest. Die diversiteit is echt leuk.

Wat waren de hoogtepunten van tien jaar 8Bahn?

Ik denk toch wel onze eerste keer Koningsdag, bij Musis Sacrum. Het is ontzettend zwoegen om zo’n festival op te zetten, en dan staat daar gewoon 5000 man in de zon te dansen. Ook het 8Bahn Area Festival in Ede was er één. Sickste line-up ever. Oké, veel te weinig bezoekers gehad, keihard op onze bek gegaan, maar toch een hoogtepunt omdat we iets compleet nieuws hebben gedaan.

Verder was de eerste keer Havenloods echt een hoogtepunt. We waren op zoek naar een nieuwe plek, die ik na veel rondbellen vond. Vier weken voor het evenement hoor ik ineens dat we de loods toch niet mochten gebruiken. Ik dacht, daar gaan we. De programmering was aangekondigd en de voorverkoop liep allang. Gelukkig vonden we op tijd een nieuwe loods, die uiteindelijk de Havenloods zou worden. Keihard uitverkocht. Niemand heeft het doorgehad want we hielden de locatie tot het laatste moment geheim.

Wat gaan jullie op het verjaardagsfeestje van 8Bahn doen?

We hebben trouwe bezoekers gevraagd hoe ze de afgelopen tien jaar hebben ervaren. Al deze perspectieven hebben we samengevat, en het bleek dat alle bezoekers drie fasen onderscheiden in al die jaren; het begin, de groei en het aanhouden. Elke fase roept verschillende gevoelens, beelden en kleuren op. We gaan die tijdlijn verwerken in visuals die met een timedrop werken. Denk maar aan de shows van Hans Klok. Met één druk op de knop verandert het hele decor. Onze avond wordt dus een soort visual-expo, ingedeeld in drie stukken, en elke dj-wissel is een overgang naar een nieuwe fase.

8Bahn viert op 25 februari hun verjaardag in de Havenloods in Arnhem, met onder onder meer Overmono DJ en Steve Rachmad.