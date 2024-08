Dit zijn de hoogtepunten uit het grote Kanye-interview

Kanye West kreeg het weer eens voor elkaar om ons allemaal grondig te verwarren, met zijn laatste tweetstorm – die wel twee weken duurde. Ye ging van tweets over de liefde naar het steunen van extreem rechts en een liefdesverklaring voor Trump. Ondertussen bracht hij ook nog twee nummers uit die om verschillende redenen compleet bizar zijn. Toch bleek in de online-gemeenschap enige hoop te bestaan, dat Kanye zijn onnavolgbare gedachtenkronkels zou verklaren in de vorm van een album dan wel in de media.

Gisteren zijn die gebeden dan eindelijk verhoord. Kanye plaatste een twee uur durend interview met Charlamagne Tha God op een website die wegotlove.com heet. Hierin vertelt Kanye over zijn geestelijk gezondheid, zijn relatie met Jay-Z en zijn nieuwste levensfilosofieën. Hier de meest cruciale quotes op een rijtje.

1. Hij heeft het over mentale gezondheid en in therapie gaan.

“Nah, ik gebruik de wereld als mijn therapeut. Iedereen waarmee ik praat is mijn therapeut. Ik ga het gesprek met ze aan en praat over dingen. Dat is het advies dat ik geef aan mensen, gebruik de mensen om je heen als je therapeut want die weten waarschijnlijk meer over je. Een therapeut doet even een crash course over Ye en wil je dan advies gaan geven. Ik zeg niet dat therapeuten slecht zijn, maar ik houd ervan om te praten met vrienden, familie, kennissen. Ik heb ze 45 minuten lang aan de telefoon om van alles door te spreken.”

2. Hij had het ook over zijn issues met de issues van Jay-Z, die verergerden na Jays nummer Kill Jay-Z.

“Ik denk dat de issue tussen mij en Jay-Z, mijn issue, ging over informatie. Ik snak altijd naar informatie. Ik heb het harder nodig dan validatie, of geld. Als ik leer hoe ik moet vissen dan kan ik mijn familie voor eeuwig voeden. Het concept dat hij me geld gaf was frustrerend, want eigenlijk kreeg hij dat geld van Live Nation. Het is normaal dat iemand een tourdeal krijgt. Maar het feit dat er gesproken werd alsof het van hem kwam – ik ben een loyale, emotionele kunstenaarspersoon. Hierdoor kreeg ik het gevoel alsof ik hem nog iets meer verschuldigd was dan alleen het geld, omdat het uit zijn eigen zak zou zijn gekomen. Daardoor kwam ik in een meer gemanipuleerde situatie terecht.”

3. Hij zegt dat het na zijn beruchte Taylor Swift-gebeuren veel moeilijker voor hem was om op de radio te komen.

“Na het Taylor Swift-moment werd het nooit meer hetzelfde, de connectie met de radio. Welke krachten dat ook zijn geweest, het was veel moeilijker daarna.”

4. Kanye had een nogal grote dip in z’n zelfvertrouwen toen hij het ziekenhuis in ging.

“Het was ongelofelijk maar na het ziekenhuis was ik mijn zelfvertrouwen volledig kwijt. En het was te zien. Dat is waarom mensen het steeds over The Sunken Place hadden. En wow. Ik heb nooit empathie gehad voor mensen zonder zelfvertrouwen. Ik had er zelf zoveel van, ik wist niet hoe het was om zonder te leven. […] Het was alleen niet zelfvertrouwen van het niveau Black Panther/Superman. Het werd in die simulatie geplaatst. Ik zou compleet gevormd en in bedwang gehouden kunnen worden als dat zo was. Ik zou niet voor mezelf opkomen. […] Ik had mijn zelfvertrouwen niet. Dus die superkracht – als ik geen huis had, elke situatie – kon je alles afnemen. Je zou een Black Mirror kunnen doen bij me. Je zou die shit op de media kunnen zetten en zeggen, Ye heeft een geit geneukt. En het zou mijn zelfvertrouwen niet wegnemen.”

5. Heeft hij het wel over Bitcoin gehad? O, dat heeft hij zeker.

“Dat is het moment dat ik Bitcoin wilde gebruiken, toen ik Harriet Tubman op een biljet van 20 dollar zag staan. Waarom moeten ze ons zo nodig blijven herinneren aan slavernij? Zet Michael Jordan op dat biljet.”

6. Kanye had het ook over racisme en zijn liefde voor Trump.

“Ik heb het gevoel dat toen ik naar buiten kwam met wat ik zei en voelde, het bijna een soort Clayton Bigsby-moment was waar het hoofd van iedereen door ontplofte. Zo van: ‘Ye, George W. Bush geeft niets om zwarte mensen. Deze dude moet Trump koste wat het kost dissen.’ Zoveel mensen om me heen zeiden, geef je gevoelens hierover niet bloot. Door zijn merk. […] Wat maakt George W. Bush racistischer dan Trump? Nou mijn antwoord is, racisme is geen dealbreaker voor me. Als dat wel zo was zou ik niet in Amerika wonen. In deze afgeschermde gemeenschap, deal ik er gewoon mee.”

7. Hij had het over zijn conflict met Nike.

“Ik heb liefde voor Obama. Ik heb liefde voor iedereen. Maar ik voelde dat Obama perfect was. Hij was bijna als Nike. Of als Nike toen ik bij Nike was. Als mijn karma komt dan zal ik het accepteren. Ik heb zeker wat karma op me wachten. Het was hartverscheurend voor me om Nike te verlaten. Maar ze wilden me niet de royalties van mijn schoen geven en ik weet dat ik de sickste schoen van de wereld had. Ze zeiden, kijk je kan 5,000 of 10,000 schoenen maken en dan geven we wat van de royalties aan je favoriete goede doel. Maar daar kan je niks mee bouwen. Nu bouwen we fabrieken.”

8. Tegen het einde van het interview spraken Charlamagne en Kanye wat meer over zijn affectie voor Trump. Ye leek te zeggen dat hij zich kan identificeren met Trump als een buitenstaander.

“Ik houd van echte verandering. Ik houd van het schoppen tegen de norm. Ik houd van mensen die niet van hem houden. Ik houd van het feit dat ze zich erover uitspreken. En iedereen heeft een mening, iedereen drukt het uit. Ik houd daarvan. Ik heb zitten wachten op dit moment. Dit is een Ye-moment. Mijn vader was een activist en mijn moeder was een activist. We liepen mee in protestmarsen enzo. Ik voel die energie nu opkomen.



Ik heb niet alle antwoorden die een celebrity hoort te hebben maar ik kan je vertellen dat ik iets voelde toen hij in de running was. Het is alsof, het feit dat hij gewonnen heeft iets bewijst. Het bewijst dat alles kan in Amerika. Dat Donald Trump president van Amerika kan worden. Ik heb het niet over wat hij gedaan heeft sinds hij president is, maar dat hij het heeft kunnen worden. Weet je nog toen ik zei dat ik president wilde worden? Mensen die dichtbij me stonden maakten daar grappen over, memes, vonden het een slecht idee. Nu is het van, ‘O dit bewijst dat dat had kunnen gebeuren.’ Ik voelde het onconventionele. Vanuit wat wij deden met fashion werd ik de gast in de roze polo, toen de gast die zo uitgesproken is, toen die guy die verbannen werd door dat Taylor Swift gebeuren, of het George Bush ding, wie ik date, met wie ik trouw, waar ik over praat. Het is allemaal een outsider ding. Dus als ik een outsider zie infiltreren, dan connect ik daarmee.



Virgil werkt bij Louis Vuitton, Trump in het Witte Huis, het is tijd voor het onconventionele. Ik ben geen traditionele denker. Ik ben een nonconformist. Dus dat spreekt tot het niet-conformerende deel in mij. En, je weet dit, maar ik ben ook een producer. Ik houd van samples. Ik vind het leuk om Otis te pakken en het te choppen. Wat is de Ye versie? De Ye versie is misschien de campagne van Trump en de principes van Bernie. Dat zou mijn mix zijn. Maar ik vind dat ze allebei noodzakelijk zijn.”

9. Kanye keek ook nog een keer terug op zijn mentale staat van zijn en zijn ziekenhuisopname. Dat waren de ergste momenten in zijn leven.

“Nah, nah. Ik ben blij dat het gebeurd is. Ik ben blij dat ik naar de andere kant ben geweest en weer terug ben. Ik wil even het moment benadrukken dat je in een ziekenhuisbed ligt en je bent naast een vriend en je zegt, ‘Laat deze persoon me niet verlaten,’ en dan stoppen ze je in een lift en nemen al je vrienden weg. Dat was het engste moment in mijn leven. Ik dacht dat ik dood zou gaan.”

Ondanks alles eindigt het gesprek met een positieve noot. Terwijl de twee door het landschap van Kanye’s oneindige stuk grond lopen vraagt Charlamagne hem wat College Dropout-Kanye van de tegenwoordige Ye zou denken.

‘Ik denk dat hij gelukkig en tevreden zou zijn. Hij zou het geloven. Weet je nog dat mensen zeiden dat ze het niet geloven? Ik geloofde het altijd. We staan op mijn eerste landgoed. Ik ga een van de grootste ontwikkelaars van onroerend goed aller tijden zijn, zoals wat Howard Hughes was voor vliegtuigen en wat Henry Ford was voor auto’s.’

Hij dropt bij afloop nog een laatste statement. ‘We gaan steden ontwikkelen.’





Dit verhaal verscheen eerder op Noisey US.