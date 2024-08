9 pizzarecepten waarvan de kaas uit je mondhoeken gaat druipen

Als het op pizza aankomt, zijn we bij MUNCHIES niet de moeilijkste. We kunnen eigenlijk wel zeggen dat we de makkelijkste zijn. Want hoe lekker een klassieke Italiaanse pizza ook is – die flinterdunne bodem, donkere randjes en een bescheiden hoeveelheid beleg, toch duwen ook heel graag een peperoni met extra kaas in onze muil. En onze vettige vingers vegen we dan gewoon af aan onze pyjama. Dat is toch de ideale zondag? Zo’n brakke dag waarop je grootste inspanning een zoektocht naar paracetamol tussen de kussens van de bank is. En wie zegt dat pizza het enige eten is dat naar pizza moet smaken? Wat dacht je bijvoorbeeld van nacho’s die naar pizza smaken? Wat je ook eet, alles wordt lekkerder met een Italiaans sausje. En niet boos worden, oké? We pretenderen niet dat we hier maar ook iets authentieks aan je voorschotelen.

Als je uit enthousiasme in de herfst drie keer per week ‘iets’ met pompoen op tafel hebt gezet, kan het bijna niet anders dat dit oranje monster je keel uitkomt. Wij waren niet zo overenthousiast en schuiven maar al te graag deze pizza met kalkoenworst, olijven, kaas én pompoensaus onze oven in.

Videos by VICE

Nacho’s zijn al een kaasorgie voor je mond, maar een bord nacho’s verandert pas echt in een gangbang als er een beetje pizza bij dit feest binnenglipt. Maar wacht, er is meer: dit tex-mex-schatje wordt pas helemaal geniaal als je er een ordinaire afhaaltwist aan geeft met een extra lading bacon. En hé, als je de champignons dan ook nog eens bakt in het vet van de bacon, kun je ons helemaal opvegen. Zou je wel zo vriendelijk willen zijn om onze hartslag even te checken als we in een voedselcoma glijden.

Doe je mond een plezier en ga naar een goede slager of traiteur voor de allerlekkerste mortadella. Deze kwaliteits-boterhamworst is doorregen met stukjes vet en pistache en bestaat al ontzettend lang. Mensen die vroeger nep-mortadella kochten werden gewoon gemarteld. Gelukkig geven we je alleen maar respect als je dit broodje maakt.

Het is prima als je vaak een blikje tonijn op je pizza kwakt, maar er wonen meer heerlijkheden in de zee. Venusschelpen bijvoorbeeld. Zorg er wel voor dat je de schelpjes goed afspoelt, want zand in je eten is klote.

Laten we dit geen recept noemen, het is eerder een tip. Maar dan wel een van de meest waardevolle tips die je ooit gaat krijgen. Als je van nachtelijke pizza’s houdt en er toevallig nog een onder je bed ligt uit te harden: kluts een eitje, dip die punt erin en bakken maar.

Een pizzaatje waarmee je indruk kunt maken. Zelfgemaakt deeg met zuurdesem klinkt heel erg culinair verantwoord. En verpest dat deeg niet met allerlei gek beleg, maar koop goede paddenstoelen, échte mozzarella en de beste pancetta.

Lekker boeiend als je hierna uit je bek meurt, je hebt wel de meest goddelijke broodjes met heel veel knoflook en kaas gegeten. En dat is het helemaal waard. Tip: eet dit broodje met je date. Dan kunnen jullie daarna samen lekker uit je bek meuren en de liefde bedrijven.

In deze aardappelschotel gaat provolone, een Italiaanse kaas die goed smelt. Vraag ernaar bij je favoriete kaaswinkel of koop ‘m online. Het snijden van de aardappelen is misschien even een klusje, maar daarna pleur je dit gerecht gewoon de oven in en kun jij alvast een biertje opentrekken.

Misschien niet het meest spannende recept, maar wel het allerbelangrijkste. Als je goor kant-en-klaar deeg uit blik haalt (gadverdamme, wie koopt dat nog?), is je pizza gewoon verpest. Handjes in het deeg en kneden.