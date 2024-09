Een korte geschiedenis van de keren dat Liam Gallagher zijn broer Noel uitmaakte voor aardappel

Bij het wakker worden vanmorgen werd ik direct geconfronteerd met het schokkende nieuws dat Liam Gallagher de aanval op zijn broer Noel weer had ingezet. Niet zomaar een aanval, maar eentje waarin hij hem uitmaakt voor aardappel.

Zoals je weet, of misschien ook wel niet, zijn de broertjes Gallagher niet bepaald elkaars beste vrienden. Eerder dit jaar deed Noel – die ooit zijn kleine broer omschreef als “een man met een vork in een wereld vol soep” – een boekje open over de zes maanden lange horrortour van Oasis in 2009, waarna hij uit de band stapte. Tegen Esquire vertelde hij dat hij apart van de rest van de band vloog, terwijl Liam tourmanager na tourmanager ontsloeg “omdat hij een hekel aan hun schoenen had” en tijdens shows nummers opdroeg aan zijn kledinglijn. Liam reageerde op de uitspraken van Noel door hem onophoudelijk aardappel te noemen. Wanneer is de aardappel precies onderdeel geworden van de ruzie? We gingen op zoek naar de wortel van de aardappel-beef.

Het begin van de aardappel – mei 2016





14.16: Liam plaatst een foto van Noel vergezeld met het onderschrift ‘aardappel’. Op Twitter was op dat moment een beef gaande tussen hem en Noels nieuwe producer David Holmes, die tegen Manchester Evening News zei dat het Fun Loving Birds-album waar hij en Noel samen aan werken wel eens “fun” zou kunnen worden en dat mensen “verrast zullen zijn”. Blijkbaar had Liam daar zo zijn bedenkingen bij en dat maakte hij duidelijk door de foto na één minuut nog eens te plaatsen, gevolgd door “FUCK OASIS” in capslock.



De aardappel keert terug – 29 juni 2016

Pouting Potato LG x pic.twitter.com/K8y3AOFeYQ — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 29, 2016



6:07: Liam plaatst screenshots van Noel met het onderschrift “Pouting Potato LG x”. Vanwege het feit dat hij zichtbaar geen moeite nam om de foto te croppen, vermoedelijk om zijn telefoonbatterij te sparen, schatten we in dat het er ongeveer drie minuten moet hebben gezeten tussen het moment dat hij een screenshot maakte en de foto samen met de tekst op Twitter plaatste. Dat betekent zoveel dat hij in drie minuten de tekst ‘pruilende aardappel’ moet hebben bedacht.

Hier stopt het verleden. Zoals ik al zei, het is een korte geschiedenis. Nu is alleen nog niet de vraag beantwoord of Noel Gallagher wel of geen aardappel is. Ik heb een kleine popquiz in elkaar gezet dat zowel de Noisey-lezer als Liam Gallagher kan helpen in het bepalen of Noel Gallagher een aardappel is. Of niet.



1. Wie schreef de tekst: “I said maybe, you’re gonna be the one that saves me”?



A)



B)



Beeld via Wikipedia

Antwoord: Het juiste antwoord is B.



2. Wie schreef de met goud bekroonde single Champagne Supernova?



A)

B)



Screengrab via YouTube.

Antwoord: Het antwoord is B.



3. Welke van onderstaande foto’s beeldt wereldberoemde muzikant en mens Noel Gallagher uit?

A)



Beeld via Wikipedia

B)

Antwoord: Het juiste antwoord is A. Noel Gallagher, geen aardappel.



4. Waar komt friet vandaan?

A)

B)

Antwoord: Het antwoord is B. Een aardappel, niet Noel Gallagher.