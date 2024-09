Deze popliedjes zijn eigenlijk gejat van zwarte muzikanten

Beeld via YouTube.

Eerder deze week hoorden we dat de medeauteur van Let’s Get It On van Marvin Gaye een rechtszaak had aangespannen tegen Ed Sheeran, voor het kopiëren van de klassieker met zijn nummer Thinking Out Loud.

Als je de nummers achter elkaar luistert, snap je waar het om gaat.

Of het is gewoon een poging om wat geld te verdienen aan het succes van Thinking Out Loud. Wie zal het zeggen?

We weten allemaal dat oude dingen onder een stoflaag verdwijnen, maar vanavond in de kroeg stellen we elkaar waarschijnlijk de vraag: is niet alles van iets anders afgeleid? Vraag maar rond, het is een eindeloze discussie.



De antwoorden op dit soort vragen zijn namelijk altijd dubieus.

Omdat het leuk is om rond de tafel te zitten en te kletsen over ‘intellectueel eigendom’ en dat soort dingen, besloten wij om een lijst te maken van de keren dat blanke mensen (sorry, Ed) beschuldigd werden van plagiaat.



Pharrell & Robin Thicke – Blurred Lines / Marvin Gaye – Got to Give it Up

Om te beginnen: alles aan dit liedje, behalve de beat, is kut. De tekst is verschrikkelijk. De video is verschrikkelijk. Thickes gezicht terwijl hij vertelt dat je een braaf meisje is het allerergst.

Gelukkig heeft iemand hem hiervoor aangeklaagd. Dat het was omdat hij het liedje jatte van Marvin Gaye, doet er eigenlijk niet eens echt toe. Thicke en Williams hebben 7,4 miljoen dollar betaald aan Gayes nabestaanden voor plagiaat. Logisch, want Thicke gaf in de rechtzaal letterlijk toe dat hij Got to Give It Up aan Pharrell liet horen en zei dat hij een nummer wilde met dezelfde groove.

Geen grap.

Michael Bolton – Love is A Wonderful Thing / The Isley Brothers – Love is A Wonderful Thing



In 1991 zong Michael Bolton – de popzanger, niet die guy uit Office Space – een liedje dat Love is A Wonderful Thing heet.

Daarna dachten The Isley Brothers: wacht eens even, dat klinkt als een liedje van ons! Hoe heet-ie ook alweer? Oja! Love is A Wonderful Thing.

Mijn favoriete deel van deze rechtszaak was toen Bolton, nadat hij uitgelachen werd door de rechtszaal, zei dat hij het nummer niet gejat kon hebben, want hij hield helemaal niet van The Isley Brothers.

Mark Ronson – Uptown Funk / The Gap Band – Oops Upside Your Head

Dit liedje heeft dit de wereld veranderd. Ik bedoel, het is zowat twee miljard keer bekeken op YouTube.

Ik heb het zelf ook zo’n veertigduizend keer gehoord in mijn leven. In taxi’s, op feestjes, in cafés, op mijn telefoon, ga maar door. En elke keer weer wil ik opspringen bij dat gedeelte waar de beat opbouwt, zo van: bap bap bap bap bap bap bap bap, en dan “Don’t believe me just watch, ha!”



Dit is allemaal te danken aan The Gap Band, want de hit van Ronson lijkt wel heel erg op hun liedje Oops Upside Your Head. Ronson bewees vervolgens wat een ontzettend aardige en degelijke knul hij is, en noemde The Gap Band in de credits voor Uptown Funk.

Oasis – Step Out / Stevie Wonder – Uptight

Oasis is een hartstikke leuke band, Champagne Supernova is een geweldig nummer, maar het is geen nieuws dat ze vaak aangepakt worden voor plagiaat en diefstal.

Deze twee nummers in het specifiek zijn echt precies hetzelfde.



Het enige goede van deze situatie is de gedachte dat Noel of Liam ooit naar Stevie Wonder heeft geluisterd.

Led Zeppelin – Whole Lotta Love / Muddy Waters – You Need Love



Rod Stewart – Da Ya Think I’m Sexy? / Jorje Ben – Taj Mahal



Allereerst vraag ik me af waarom hij in godsnaam ‘do’ op die manier schrijft. Ik snap het niet.



Stewart bekende overigens alles, betaalde de schade en doneerde alle winsten van het nummer aan een goed doel. Niet lang daarna stond er in zijn biografie dat hij het nummer onbewust zou hebben overgenomen. Dat betekent dat hij het nummer gehoord had en kende, maar niet bewust de studio inging met als doel om Jorje Ben te naaien.

The Tokens – The Lion Sleeps Tonight / Solomon Linda – Mbube



En dan heb je dit nog.

