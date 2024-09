Michael Northrup schiet al decennialang kunstzinnige kiekjes

Deze fotoserie verscheen eerder in de Amerikaanse editie van ons magazine.



Michael Northrup is een fotograaf die – als je het mij vraagt – te weinig erkenning krijgt. Hij werd geboren in 1948, en maakt al humoristische en kleurrijke foto’s sinds de jaren zeventig, tegen het einde van de Vietnamoorlog. Zijn werk heeft altijd een ironisch randje, en Northrup zegt dat zijn familie, die “er goed in was om de humor in te zien van tragedie,” hem altijd heeft geïnspireerd.

“Voor mij draait mijn werk om mijn dagelijks leven, de betekenisvolle beelden die ik daaruit kan halen, en de persoonlijke visie die ik geef op die visuele verhalen,” zegt Northrup. Northrup is inmiddels 68 jaar oud, maar blijft met zijn tijd meegaan. Hij schiet tegenwoordig alles op zijn smartphone. En daarbij hij verfrissend eerlijk. Hij geniet van verveling, en geeft toe dat zijn ideeën elk moment op kunnen zijn. Maar gelukkig voor ons is dat nog niet gebeurd.



– Tara Wray