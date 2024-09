Iemand heeft een liedje gemaakt met fidget spinners als instrumenten

Misschien ben ik eindelijk te oud geworden, maar de hele hype rondom fidget spinners gaat mijn pet te boven. Ik snap totaal niet hoe volwassenen hun stress verlichten door aan kinderspeelgoed te friemelen. Wat is er mis met stressballen? En waar was de media toen Beyblades in waren? Hebben fidget spinners een eigen commerciële en tegelijkertijd fucking vette tekenfilm? Met meerdere seizoenen? Ik dacht het even niet.

Maar goed, fidget spinners zijn nu eenmaal een ding en dat betekent dat er genoeg mensen willen profiteren van hun populariteit. Net als Andrew Huang, een producer en muzieknerd uit Toronto, die misschien wel de allereerste is die een heel liedje met alleen fidgetspinner-geluiden heeft gemaakt. Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Wist jij bijvoorbeeld dat die kleine plastic propellers een basgeluid kunnen produceren als je ze op de juiste manier schuin houdt? Nee, dat dacht ik al. Bekijk de bovenstaande video voor meer onthullingen.