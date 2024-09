Iemand op de Noisey-redactie voorspelde de titel van Kanye’s nieuwe album

Een paar dagen geleden tweette Kanye de initialen van zijn nieuwe albumtitel, en degene die zou raden waar ze voor staan, zou een gratis paar Yeezy’s en een ticket voor Season 3 krijgen. Natuurlijk zijn wij er als de kippen bij als er gratis shit te winnen valt, dus deden we met Noisey zelf een paar suggesties. Eén van die suggesties kwam van een Engelse kerel met de naam Mitch. Mitch stuurde een lijstje met tien titels door en ja hoor, eentje daarvan was het beruchte The Life of Pablo. Als bewijs heb je hier de bewuste mail.

We besloten Mitch even apart te nemen en hem te vragen hoe het voelt om de uitverkorene te zijn die de titel heeft geraden, en of hij al iets van Kanye heeft gehoord.

Noisey: Hey Mitch, ik heb jou al wel eens eerder op de Noisey-redactie in Engeland gezien. Jij bent die kerel die de hele tijd de magnetron in de keuken bezet houdt. Wat doe je precies?

Mitch: Ik ben social producer. Dat betekent dat ik betaald word om dingen op Facebook te zetten.

We zullen het later over Kanye hebben. Kan je eerst even uitleggen waarom er een grote pot honing op je bureau staat?

Ik was havermoutpap aan het eten, maar ik had niet alle honing nodig. Ik ben al zoet genoeg.

Interessant. Hoe heb je de titel voor Kanye’s album kunnen raden?

Het is eigenlijk een tekst uit No More Parties in LA, weet je wel. ‘I feel like Pablo when I’m working on my shoes! I feel like Pablo when I’m working on my album!’

Had je het gevoel dat je iets goeds had opgeschreven toen je het instuurde?

Ik weet het altijd als ik iets bijzonders heb geschreven, en toen ik deze instuurde kreeg ik inderdaad een gek gevoel.

Wat waren je andere suggesties?

The Last Original Pirate, dat was een mopje over een The Streets-coveralbum. Time Line’s Obviously Poppin’, want je weet wel. En Tyga’s Last Opportunity Please. Maar Pablo was dus de juiste.

Heb je Kanye al getweet?

Ik heb hem al getweet, maar ik heb gezegd dat hij kan wachten tot maandag met reageren. Ik weet dat hij het druk heeft nu met het beste album van het jaar, van het leven ooit.

@kanyewest hey ‘Ye, I guessed the name of the album a few days back. I won’t ask you for anything til Monday – https://t.co/ZfQUO7Gpww — Mitch Stevens (@limitedmitch) February 11, 2016



En je hebt nog geen antwoord gekregen?

Nee, niet echt.

Niet echt?

Ik heb helemaal niets gekregen. Maar ik heb er vertrouwen in dat hij diep van binnen een goed persoon is. Ik wil die schoenen hoor! Gebruik alsjeblieft de hashtag #GetMitchHisYeezys en maak me trending topic.

Wat voor schoenen draag je nu?

Afgetrapte Adidasjes, dus ik ben niet overgelopen naar de Nike-darkside. Ik probeer ze te verzorgen, maar als hij me een paar zwarte 750’s of de nieuwe 1050’s van Season 3 wil geven, zou dat heel vriendelijk zijn. Ik heb maat 41.

Dat zijn inderdaad hartstikke versleten gympies. Is dit de eerste keer dat een idool je teleurstelt?

Waarschijnlijk niet. Ik denk dat ooit wel eens iemand waar ik naar opkeek me de middelvinger heeft gegeven. Ik ging ooit een keer Spinnerette ontmoeten, en Brody Dalle en Ryan Sinn van Distillers waren er ook, dus ik werd heel zenuwachtig. Ik stootte toen een glas om en hij riep: “Gast, wat de fuck doe je?!”



Dank je, Mitch. Je kan terug naar je bureau nu.