Er is een garnalensoort die zoveel decibel produceert dat-ie naar Pink Floyd is vernoemd

Terwijl jij bezig was met uit je neus vreten deze week, heeft zoöloog Dr. Sammy de Grave van de Oxford University een van zijn dromen waargemaakt. Hij heeft namelijk een sub-soort van de pistoolgarnaal ontdekt en die vernoemd naar zijn favoriete band, Pink Floyd.

Volgens de Telegraph heeft De Grave een tijdje zitten wachten totdat hij de perfecte soort had gevonden om naar zijn lievelingsband te vernoemen. Pink Floyd, de band waaraan je vader denkt als-ie een lsd-flashback heeft. Deze garnaal had de naam Pink Floyd echter op het lijf geschreven. Zijn klauwen zijn namelijk in staat om een geluid te produceren dat luider is dan 210 decibel, en dat geluid blijkt nou net harder te zijn dan het geluid van een rockconcert. Reden genoeg voor De Grave om de wetenschappelijke naam synalpheus pinkfloydi aan de garnaal te geven.

Over de naamkeuze vertelde De Grave het volgende: ”Ik luister al naar Floyd sinds de release van The Wall in 1979. Ik heb ze sindsdien een paar keer live zien spelen, waaronder bij het Live8-concert in Hyde Park in 2005. De uiterlijke kenmerken van deze nieuwe garnalensoort gaven mij de uitgelezen kans om eindelijk een knikje naar mijn favoriete band te kunnen geven.”

Iets anders cools dat ik hiervan heb geleerd is dat wetenschappers vrij zijn om de diersoorten die ze ontdekken te vernoemen naar wat ze zelf ook maar willen. Na nader onderzoek ben ik erachter gekomen dat er een fossiel is dat carmenelectra shehuggme heet en blijkbaar heeft er iemand een bepaalde keversoort gelae donut genoemd. Donut! Het is dus niet raar om dieren naar eten te vernoemen. Misschien moet ik ook maar wetenschapper worden.