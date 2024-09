Een eerbetoon aan Madonna’s vroege punkperiode

Universal Pictures heeft de rechten gekocht voor een biopic over Madonna. De film, met de naam Blonde Ambition, vertelt over de vroegere jaren van de nu gigaster in New York begin jaren tachtig. Madonna zelf moet er trouwens niks van weten. Op een inmiddels verwijderde instagrampost zegt ze dat scriptschrijver Elyse Hollander zichzelf te veel creatieve vrijheid heeft gepermitteerd. Ze adviseert Hollander een baantje bij een roddelblad, en stelt verder dat iedereen die deze film steunt, niet anders dan “leugens en exploitatie support”.

En dan is Blond Ambition niet eens de enige film over de beginjaren van Madonna die binnenkort verschijnt. Emmy and the Breakfast Club wordt geïntroduceerd als een ‘documentaire’, waarin Jamie Auld de popster speelt en wel heel erg goed lijkt. De film is gebaseerd op de relatie van de zangeres met ex-geliefde en bandgenoot Dan Gilroy. Hij schijnt “uren aan videomateriaal en stapels brieven en foto’s aan regisseur Guy Guido te hebben gestuurd”, volgens de website Page Six. Getsie.

Als je goed oplet zie je dat aan de horizon zich een klein drama afspeelt. Hoewel een stel opportunisten claimen dat ze elk het ware verhaal vertellen van een levende legende, krijgt geen van beiden de goedkeuring van moeder overste van de muziekgeschiedenis. Zo komen we dus nooit achter de gehele waarheid rondom de sleutelmomenten in Madonna’s ontluikende carrière. En geloof mij: dat is een drama, want alleen al in de periode voordat ze beroemd werd – ergens tussen 1978 en 1983 in New York – leefde Madonna uitbundiger dan een jarentachtigkermisexploitant. Ze zat in twee postpunkbands, tourde door Europa met eendagsvlieg Patrick Hernandez, en speelde in een filmproject met een orgiescène waar ook een transvrouw en beddengoedwonderkind Basquiat aan deelnamen. Dat was nog allemaal voordat ze écht beroemd zou worden.

Voordat een van bovengenoemde films de kans krijgt om het narratief van Madonna’s route naar faam te bedoezelen, vind je hieronder de mijlpalen van haar vroegere carrière. Vergis je niet: zelfs haar trouwste True Blue-fans zullen hiermee nieuwe kennis opdoen.

1978



Schrijft zich uit bij de universiteit van Michigan en verhuist naar New York City

Vindt een baan bij Dunkin’ Donuts op Time Square maar wordt ontslagen nadat ze naar verluidt tijdens een woordenwisseling gelei op een klant spoot.

Gaat volledig naakt voor de fotocamera van Bill Stone, waarvan de foto’s pas in 1985 verschijnen in Penthouse.

1979



Geselecteerd als een van de achtergronddansers voor de Europese tour van eendagsvlieg Patrick Hernandez (maker van de nog altijd herkenbare doch vreselijke hit Born To Be Alive )

) Krijgt een relatie met Dan Gilroy en verhuist samen met hem naar een synagoge in Queens

Voegt zich bij de band van Gilroy, Breakfast Club, als drummer en zangeres

Speelt in de film A Certain Sacrifice, een 8mm-studieproject waarin ze de rol speelt van een dominatrix die samen met haar seksslaven een satanisch ritueel op haar verkrachter uitvoert

Haar eerste stap in muziek zette ze op postpunkgrond, zoals je kunt horen op nummers als Little Boy en Shine a Light van The Breakfast Club. Op Safe Neighborhood doet ze een uitstapje richting ska.



1980

Beëindigt haar relatie met Gilroy, verlaat The Breakfast Club en begint de nieuwe band Emmy and the Emmy’s met Stephen Bray

Brengt vijftien liedjes uit met Emmy met de hulp van Gotham Management-manager Camille Barboni die Madonna als een Pat Benatar-achtig type in de markt wilde zetten.

Treedt op als performer in nachtclubs als Max Kansas City en de Roxy

Met Emmy and the Emmy’s beweegt Madonna meer in de richting van new wave, zoals te horen op Hot House Flowes, Love for Tender en een eerste versie van Burning Up.



1981

Onder contract bij Gotham Management brengt Emmy and the Emmy’s nieuwe muziek uit

Werkt aan haar live-performance door zoveel mogelijk optredens te regelen

Achter de rug om van haar huidige manager gaat ze op zoek naar nieuw management dat haar tot een hoger niveau kan brengen

1982

Stapt uit Emmy and the Emmy’s om zich op een solocarrière te richten

Neemt demotracks op en gaat naarstig op zoek naar een platendeal

Vindt een baan bij de garderobe van de New Yorkse club Dancetaria maar is al snel op het podium te vinden tijdens de wekelijkse cabaretavond ‘No Entiedes’, gehost door Montaug en DJ Anita Sarko, wat als haar eerste solo-optreden kan worden beschouwd

Begint een vurige affaire met kunstenaar Jean-Michel Basquiat

Tekent een singles-deal met Sire Records en brengt haar debuutsingle Everybody uit in oktober 1982

In 1982 beginnen Madonna en Basquiat iets met elkaar. Hun relatie was belangrijk voor Madonna. Basquiat was destijds een serieuze en gearriveerde kunstenaar met belangrijke connecties terwijl ze zelf nog een beginnende artiest was.

Op het moment van haar eerste solo-optreden in Danceteria in 1982 was Madonna al een haast volleerde performer die de choreografie van de New Yorkse underground clubscene beheerste zonder ook maar een maat te missen.



1983