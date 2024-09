Hier haalt Hollywood de lijken

Op het eerste gezicht is Dapper Cadaver geen bijzondere winkel. Het ligt net iets buiten L.A., heeft een onopvallende voorkant en een gevel zonder ramen. Op het uithangbord staat ‘Verhuur van attributen, Verkoop, Halloween,’ en ‘Slachtoffersimulatie’.

De klanten van deze winkel zijn vrijwel allemaal mensen die bij de rekwisietenafdeling van de leukste films en televisieseries werken. Alleen als het bijna Halloween is komen er ook andere mensen kijken. Je kan als goedbetaalde art director natuurlijk best zelf je lijken in elkaar zetten, en er zijn er zeker ook veel die dat doen. Maar als er ook een winkel is waar je anatomisch en medisch gezien erg realistische dode lichamen kan kopen – niet alleen van mensen, maar van allerlei soorten wezens – dan is dat toch een veel beter idee?

De lijken in Law and Order, Breaking Bad en Dexter komen allemaal hier vandaan. En als je denkt dat Game of Thrones te stijlvol is om hun gruwelijkheden in de winkel te kopen, dan heb je het mis. De inmiddels ontelbare afgehakte hoofden uit GoT zijn allemaal hier besteld.

Met Halloween puilt het hier uit van de klanten, en dan vliegen de iets suffere plastic schedels en zombiekostuums de winkel uit. Maar op een gewone doordeweekse dag, zoals die waarop ik langskwam, is het een gewone rustige winkel. In een hoek worden wat torso’s opgestapeld, wat rondslingerende ledematen worden verzameld voor één bestelling en extra bloed toegevoegd aan wat lichamen voor een andere bestelling.

‘Slachtoffersimulatie’ blijkt trouwens in te houden dat lichamen speciaal gemaakt worden voor de politie en forensische onderzoekers, om wat mee te oefenen.

Toen ik er inkopen deed voor een kleinschalig filmproject maakte ik ook wat foto’s.

Schedels.

Verschillende lijken in verschillende staten van ontbinding.

Het torso-assortiment.

Een doos huurschedels.

Dierenskeletten – van geiten en giraffen tot dinosauriërs.

Sommige dierenlijken zijn realistischer dan andere.

Een basiszombie.

Rottende honden.

Skeletten, met en zonder lollige oogballen.

Versgeperste lichamen.

Deze crimescene is eigenlijk gewoon een bestelling die wordt klaargezet.

Een bak kinderbotten.

Sommige van deze dierenbotten zijn echt.