Aan de Oekraïense frontlinie van de oorlog tussen het Westen en Rusland

Van satellietspionage en krachtpatserij met gevechtsvliegtuigen tot het uitoefenen van enorme diplomatieke druk: het Westen heeft alles al geprobeerd om de macht van Rusland over de rest van de wereld in te perken. Alle wrijving die hieruit voortkomt is pijnlijk zichtbaar in Oekraïne, waar de aanwezigheid van NAVO-troepen de spanningen heeft opgeschroefd tot een niveau dat doet denken aan de Koude Oorlog.

Nu het conflict tussen het Oekraïense leger en de door de Russen gesteunde separatisten zijn derde jaar in gaat, keren we terug naar het front om te zien wat deze westerse steun betekent voor degenen in de vuurlinie.