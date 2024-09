Aan de voetbalcarrière van Mella van Broederliefde kwam iets te spontaan een einde

Heel Broederliefde heeft sporen achtergelaten in het Nederlands voetbal. Ze zijn niet alleen fanatieke Sparta-aanhangers en vrienden met voetballers. Van de vier speelden Emms, Jerr en Mella in hun jongere jaren ook zelf op hoog niveau. Eerder deze week lanceerden we de documentaire Hooliganrap, voor ons een reden om verder in te zoomen op de link tussen voetbal en hiphop.

Mella wil net aan zijn zinger-broodje en drie hotwings beginnen als ik hem bel om over zijn kortstondige voetbalcarrière te praten. Hij heeft al weken geen KFC gegeten, en dat terwijl de bekendste kipleverancier gewoon op hun rider staat. Maar ja, er is niet altijd een KFC in de buurt van waar ze spelen, dus dan wordt het al gauw de Maccie of een door de zaal zelf bereide kipmaaltijd. “Junkfood is junkfood, maar er komt niets in de buurt van KFC.”

Was de KFC ook vaste prik na de training?

Af en toe deed ik dat wel. Ook op hoog niveau bleef ik eten wat ik wilde eten, volgde geen dieet. Dat was voor mij niet nodig, ik kon eten waar ik trek in had.

Zijn hotwings je favoriet?

Vroeger wel, nu is dat de original kip. Die heb ik vanochtend al gegeten. Gisteren was ik naar KFC. Ik heb veel gekregen, dus ik dacht: ik bewaar wat, ik ga morgen wel verder. Ik heb nu nog iets van twaalf à achttien hotwings liggen. Mijn vriendin komt zo thuis. Ze eet eigenlijk liever salade met gegrilde kip, maar het komt wel op hoor. Meestal eet ze er wel een paar mee.

Laat we het onderwerp verschuiven van kip naar voetbal. Hoe hoog heb je gevoetbald?

Op mijn zestiende ging ik naar FC Utrecht waar ik drie jaar heb gevoetbald en uiteindelijk in de A1 terechtkwam. Maar daar ben ik halverwege het seizoen weggestuurd.

Wat had je gedaan?

Nou ja, ik zeg vaak dat ik ben weggestuurd, maar eigenlijk ben ik zelf vertrokken. Erwin Koeman ging als trainer weg bij het eerste van Utrecht, waardoor er midden in het seizoen werd geschoven met trainers. Wij kregen Robin Pronk, hij kwam van Ajax. Ik kon niet goed met die overgang omgaan. Tijdens een gesprek besloot ik mijn spullen te pakken. Ik was het echt zat. Thuis kwam pas het besef wat ik had gedaan. Ik liet mijn begeleider nog bellen om excuses aan te bieden, maar ik hoefde niet meer terug te komen.

Klinkt als een iets te spontane actie.

Als ik er nu op terugkijk is het een goed besluit geweest. Weinig gasten uit mijn elftal hebben het gered en ik denk dat die overgang naar een andere trainer daar wel mee te maken heeft. Als voetballer moet je je ineens aanpassen aan de trainer, in plaats van dat de trainer zich aan zijn nieuwe team aanpast.

Jij was te eigenwijs om je aan te passen?

Discipline was supermoeilijk, een straatschoffie was ik. Het was niet altijd rooskleurig, en dat gold niet alleen voor mij. Jerr heeft ook bij Utrecht gespeeld en is ook weggestuurd. Wij werden niet net als andere teamgenoten met de auto naar de training gebracht. We zijn niet weggestuurd om onze voetbalkwaliteiten, maar puur om ons gedrag. Ze eisen een bepaald gedrag van je. Bij Ajax zie je nu iets soortgelijks gebeuren. De talenten die onder De Boer veel speelden, zitten nu op de bank: El Ghazi en Bazoer zijn met Bosz als nieuwe trainer vervangen. Daar zijn nu conflicten.

Jij bent uiteindelijk zeer goed terechtgekomen.

Ik denk wel: alles heeft een reden. Laatst had ik het er nog met Jerr over dat we best eens bij een wedstrijd van Utrecht willen gaan kijken, alleen al om te kijken hoe de trainers naar ons kijken. We wilden echt profs worden.

Mella op de onderste rij, derde van links



Met Broederliefde voetballen jullie ook met elkaar. Wie is het beste?

Ik denk toch wel dat ik dat ben. Vroeger was ik linksback, nu speel ik voorin. Lekker scoren. Al scoort Jerr wel veel trouwens, meer dan ik.

Welke muziek draaien jullie in de kleedkamer?

Iedereen bepaalt zelf een beetje wat-ie opzet. Ik luister nu veel naar Amerikaanse hiphop, Travis Scott en Young M.A, dat soort dingen.

Als je een keuze had gehad, wat was het dan geworden: rappen of voetballen?

Dan ga ik voor rap, maar in voetballen was ik beter.

Ik weet dat je voor Sparta bent, maar Feyenoord gaat nu best wel goed. Ben je dan toch ook een beetje blij voor ze?

Ze doen inderdaad hun best, maar het doet mij helemaal niks.

Volgend jaar speelt Broederliefde in het Sparta-stadion. Hoe heilig is dat voor je?

Als kind fietste ik zo vaak langs het stadion. Ik had altijd zoiets van: daar ga ik spelen als ik later groot ben. Nu gaat het echt gebeuren. Niet met mijn voeten, maar met mijn muziek. Hoe bijzonder dat voor mij is valt niet te beschrijven. Wie in Nederland doet ons dat na? Het is superuniek. Je bent van harte welkom.

Ik ben voor Feyenoord, het zou heiligschennis zijn als ik naar jullie optreden kom kijken.

Oké, ik zal aan je denken als Feyenoord verliest.

