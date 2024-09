Dit stukje friemelplastic heeft al 4,7 miljoen op Kickstarter opgehaald

Wat zijn deze kleine kubussen met joystickjes, knopjes en wieltjes? En waarom hebben ze in luttele tijd miljoenen opgehaald? Het antwoord is Fidget Cube, een serie van simpele blokjes die speciaal zijn ontworpen om lekker aan te friemelen. Dat is het. Het bestuurt niets, het doet niets; je kunt er alleen maar aan friemelen.

Het Kickstarter-project werd bedacht door broers/ontwerpers Matthew en Mark McLachlan. Ze vinden het zelf nogal moeilijk om stil te blijven zitten en daarom hebben ze vier jaar van hun tijd in dit kleine friemelbare hebbeding gestoken. Vervolgens trokken ze, zoals dat in 2016 hoort, naar Kickstarter om 15.000 dollar te verzamelen, maar daar bleek al snel dat het project veel populairder was dan gedacht. Momenteel staat de teller voor de Fidget Cube namelijk al op 4,7 miljoen, en is het ontwerp al het vijfde meest populaire item op Kickstarter aller tijden. En daar stopt het waarschijnlijk ook niet, want de campagne stopt pas over 29 dagen. Daarna kunnen de broers beginnen aan de enorme bestelling.

Videos by VICE

Dat de Fidget Cube succesvol is, is wel duidelijk. Waarom het zo succesvol is niet. Een mogelijk antwoord is wellicht dat we door de continue aanwezigheid van dingen als internet en social media met z’n allen een tikkeltje neurotisch zijn geworden. Een andere is dat friemelen gewoon heel erg lekker is, en dat er na de balpen en de haarlok nu eindelijk een apparaat is bedacht dat specifiek ontworpen is voor de menselijke friemeldrang. Hoe dan ook: de Fidget Cube bestel je hier. Verwacht wordt dat het ergens in december verscheept wordt. Tot die tijd moet je het met je balpen doen.