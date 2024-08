Aanschouw de foto van oud-premier Van Agt die een joint rookt

Hoeveel joints heb je gisteren gerookt? Als het antwoord “nul” is, weet dan dat Dries van Agt, de 86-jarige oud-premier van Nederland, gisteren meer joints heeft gerookt dan jij.

Gisteren werd in Tilburg de Koos Zwart Award uitgereikt. Dat is een jaarlijkse prijs voor mensen die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de legalisering en normalisering van cannabis in Nederland. De prijs wordt uitgereikt door het Platform Cannabisondernemingen Nederland.

Dit jaar kreeg Van Agt de prijs, omdat hij 42 jaar geleden, toen nog als minister van Justitie, verantwoordelijk was voor het begin van het Nederlandse gedoogbeleid, dat toen uniek in de wereld was. Dat deed hij samen met Irene Vorrink, de toenmalige minister van Volksgezondheid en de moeder van hasj-activist Koos Zwart, naar wie de award is vernoemd. Ook later bleef hij zich inzetten voor de acceptatie van cannabis. Zo hield de oud-premier in 2016 nog een toespraak op de Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam waarin hij pleitte voor de legalisatie van wiet.

Dat de oud-premier zich hardmaakte voor de acceptatie van cannabis was niet uit eigenbelang. Van Agt had zelf nog nooit geblowd. Tot gisteren. De uitreiking van de Award was voor hem reden genoeg om voor het eerst in zijn leven een joint op te steken. En dat leverde een iconische foto op, want helaas zijn blowende oud-premiers niet iets dat we dagelijks zien.

Overigens lijken blowers langzaam hun intrede te doen in politiek Den Haag. De huidige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, gaf in 2014 in een interview toe dat hij rond zijn 15e een fanatieke stoner was. Later werd hij fel tegenstander van cannabis. Hopelijk doet deze foto van een blowende oud-premier hem van gedachte veranderen.