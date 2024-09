Première: A$AP Twelvyy – ‘L.Y.B.B.’

A$AP Mob uit New York is terug en heeft dit keer A$AP Twelvyy vooruit geschoven met zijn nieuwe video L.Y.B.B. (Resolution). We zien Twelvyy wakker worden en halsoverkop de metro nemen. Al bedelend, kebab verkopend, in een mariachiband spelend, in de metro rappend en dobbelstenen gooiend terwijl hij rapt dat dit zijn laatste jaar als arm persoon zal zijn. Let trouwens op de cameo’s van A$APs Rocky, Illz, and Ant, Flatbush Zombies, Black Dave en Krondon.

David Laven en Darryl Phillips hebben de clip geregisseerd, dezelfde heren die de leiding hadden over de SVDDXNLY documentaire over A$AP Rocky. Twelvyy’s nieuwe project 212 730 1090 komt er snel aan- net als de Cozy Tapes Vol.1 van Rocky. Maar voor het zover is kun je eerst hieronder de video voor L.Y.B.B. (Resolution) bekijken.