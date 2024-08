Aardappelgratin met gekarameliseerde sjalotten

Porties: 6

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 1 uur

Benodigdheden

80 gram ongezouten boter

2 sjalotten, in dunne ringen

1-2 knoflooktenen, met een vork tot een pasta geprakt

1 kg vastkokende aardappels, geschild en in dunne plakken gesneden

250 ml slagroom

250 ml volle melk

1 eetlepel fijngehakte tijm

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

160 gram gruyere

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 180 °C. Smelt de boter in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de sjalotten toe en laat ze in 5 minuten karamelliseren. Voeg nu de knoflook toe en laat nog 1 minuut bakken. Voeg de aardappelen, de room en de melk in de pan en breng aan de kook. Kook tot het mengsel is ingedikt, dit duurt ongeveer 3 tot 4 minuten. Roer de tijm erdoor en breng goed op smaak met zout en peper. Giet het mengsel in een ovenschaal van 20 centimeter bij 20 centimeter en strooi er de kaas over. Bak in de oven tot de kaas goud kleurt en het gerecht begint te bubbelen in 35 tot 40 minuten.