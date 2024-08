Aardbeienpizza is de grootste misdaad tegen de menselijkheid sinds pizza Hawaï

Zondagochtend tweette @moonemojii een foto van een pizza belegd met aardbeien. En laten we eerlijk zijn de foto ziet er echt smerig uit.

“Aardbeien>>ananas,” is het onderschrift. Alsof iemand het daar ook maar mee oneens zou zijn. Maar het is wel echt twee kwaden met elkaar vergelijken. De viral foto laat duidelijk een zooi aardbeien zien die willekeurig over de pizza zijn gegooid en agressief in het deeg zijn geduwd.

De meeste mensen reageerden vol afschuw op de foto, het zou een gastronomische freakshow zijn. Het kille licht en dat de foto eruit ziet alsof-ie met een aardappels is genomen, helpen ook niet echt mee.

Dus, is aardbei op een pizza een ding?

Geloof het of niet, nieuw is een aardbeienpizza niet. Het gerecht bestaat al lang, maar dan in dessertvorm als een soort taart met roomkaas. Zoek een beetje online en je vindt allerlei recepten met aardbeien en hartige ingrediënten zoals vlees en kruiden. Deze aardbeienpizza met bacon en gekaramelliseerde uien bijvoorbeeld. Misschien spreekt deze pizza met aardbei, balsamico, ui, spek en kip je meer aan. Nee? Ga dan voor aardbeienpizza met balsamico en geitenkaas of een variant met mozzarella, basilicum en weer die balsamicoreductie. Het gaat maar door.

Wat helpt, is dat de meeste pizza’s mooi op de foto zijn gezet en daardoor best smakelijk lijken. “Aardbei op een pizza klinkt misschien raar, maar vergeet niet dat tomaat ook een fruitsoort is,” zegt blogger Kathryne Taylor van Cookie + Kate in haar post uit 2013 over haar aardbeienpizza met basilicum en balsamico. “De aardbeien worden heel sappig als ze worden geroosterd, net als tomaten.”

“Dit is de eerste keer dat ik het zie en ik vind het wel grappig,” vertelt Matthew Hyland van Emily Pizza in New York aan MUNCHIES via e-mail als we hem de foto laten zien. “Ik ben tegen geen enkel beleg dat lekker smaakt. Maar aan de foto te zien zijn de aardbeien niet rijp en smaken ze waarschijnlijk niet lekker. Als aardbeien in het seizoen zijn, zou ik het wel willen proberen, misschien in combinatie met spinazie en bacon.”

Goede punten allemaal, internetmensen. De originele twitteraar en Taylor hebben niet gereageerd op het verzoek van MUNCHIES om te reageren op hun geliefde gerecht dat het nieuwe pispaaltje van het internet is.