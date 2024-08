Abel en Faberyayo: de allerbeste rappers van de wereld en omstreken

Het is niet bepaald een staatsgeheim dat Abel een behoorlijke hoge pet opheeft van zichzelf. Dat is oké. Sterker nog: alle redenen om dat niet te hebben worden weggevaagd door zijn nucleaire Rapchamp-tape. Om dit feit te vieren deelt hij vandaag met ons de clip die hij samen met Zino de Groot en Faberyayo maakte voor het nummer ‘S Werelds Beste Rappers.

Geheel in de lijn van verwachting zien we Abel in de clip met een aantal brillen waar je zowel U als Meneer tegen wil zeggen, en leert hij ons voor de Louis V-winkel dat we nooit moeten opgeven en altijd in onszelf moeten geloven. Want hoe dan ook blijft hij voor altijd een man van het volk, vergeet dat niet.

Kijk de clip hierboven, en doe jezelf een lol door hieronder Rapchamp te luisteren.