Abel en Faberyayo zijn ongeneeslijk ziek door een ernstige vorm van ‘Crypto Fever’

In tijden dat je wordt doodgegooid met de vermoeiende kreet ”het heerst”, kun je maar beter op je hoede zijn. Als je niet voldoende vitamines binnenkrijgt, te weinig frisse neusjes haalt of voor de lulz een stuk in je kraag zuipt, kun je zomaar een week aan je bed gebonden zijn. Het is best makkelijk om besmet te raken eigenlijk, en ook nog eens spotgoedkoop – zeker vergeleken met de zeldzame cryptogriep.

Abel en Faberyayo zijn al een tijdje patiënt van deze laatste aandoening, en de financiële waanzin die daarbij komt kijken bevalt ze eigenlijk prima. Ze vieren dat in de clip voor Crypto Fever, die hier bij ons in première gaat. De lijpe animaties die je ziet zijn gemaakt door drie Aziatische wonderfreelancers via fiverr.com, en uiteraard is het geheel gefinancierd door een nooit slinkende bitcoinstack. Check het hierboven.