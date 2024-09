Pulserende gifjes die de schoonheid van het menselijk lichaam onderstrepen

De kunstwerken van de Praagse kunstenaar Adam Pizurny lijken op het eerste gezicht abstract, maar al snel zie je dat de patronen van zwarte en witte lijnen eigenlijk bewegen rond de contouren van vrouwenlichamen. Pizurny experimenteert veel met het lichaam. Voor een fotoserie uit 2012 gebruikte hij projectoren om verschillende patronen op mensen af te beelden. In Black and White gebruikt hij echter 3D-modellen, waar we al eens eerder over hebben geschreven. “Het project is een experiment. We willen zien in hoeverre we het menselijk lichaam kunnen vereenvoudigen, zonder dat het totaal onherkenbaar of onaantrekkelijk wordt,” vertelt Pizurny aan The Creators Project. “Daarnaast is het een ode aan de kunstbeweging van de jaren zestig.”

Bekijk Black and White hieronder:

