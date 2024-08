Al de absurde dingen die we mensen op Dour hoorden zeggen

Dour is voorbij, en we hopen dat jullie niet al te veel breinschade hebben opgelopen. Want wat we gehoord hebben op de festivalwei en de camping, doet ons vermoeden dat Dour een bijzonder effect heeft op het menselijk brein. Rukken van de pijn, zwangere vaders en wiet met suiker, om maar iets te noemen. Kruip gerust even onder een warm dekentje, en geniet van de meest memorabele uitspraken die wij de mensen rondom ons (waaronder jij?) hebben horen zeggen op Dour.

– “Kan je mij helpen mijn schoudertasje uit te doen? Ik ben zoveel naar de fitness geweest dat ik niet meer aan mijn rug geraak.”

– “Anyway, als ge op woensdag nog geen seks hebt gehad, kundet vergeten.”

– [Zich een weg banend door het publiek:] “Pas op voor de lasers, we zitten in Totally Spies!”

– “Ik heb wiet gevonden met suiker erop. Allez, ik weet niet of dat suiker was, maar bon…”



– “Ik zeg altijd beter kwaliteit boven kwantiteit, er is maar een uitzondering en dat is drank.”

– “Kaytranada, is dat een wijf?”

– “Fuck de Walen!!!”

– “Het maakt niet uit dat ik teveel poppers doe, I got braincells to burn.”

– “Wil je dat ik je de waarheid vertel? Ik heb geen rijbewijs, maar ik ben helemaal alleen van Normandië naar hier gereden.”

– “Ontspan je, schatje, je kaken gaan echt harder dan een eekhoorn!”

– “Ah, werk jij bij VICE, die kledingwinkel?”

– “Ik ben zo milieubewust dat ik de grond meer heb gekuist dan mezelf.”

– “Waarom is een sok vuiler dan dan een kont? Omdat mijn sok in die kont zit.”

– “Dour is niet meer hetzelfde als 20 jaar geleden.”

– “Wanneer was uw pa nu weer zwanger?”

– “Een gegeven paard kakt ge niet in de bek.”

– “Vergeet ketamine, ik heb een nectarine. En dat rijmt ook nog, damn!”

– “Ik ben echt Krustelini gehalte one hunna…”

– “Wie ‘A’ zegt, moet zijn piemel tonen!”

– [Over een stage die niet bestaat:] “De Jupiter is echt reteslecht.”

– “Ik heb honger, maar die Aiki barbeque is echt om te spauwen.”

– “Ik heb moeten rukken in de douche omdat ik zoveel pijn had.”

– “Tijd om wat sossa in je systeem te krijgen!”

– “Het is echt voos om uw regels te hebben op Dour, elke ochtend word ik wakker onder den drets.”

– “Er is maar één manier hoe wij vanavond gaan en dat is Herres. ”

– “Ik voel alles in mijn longen.”

