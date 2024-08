Deze absurde fotoreeks belicht onze gekke lockdowngewoontes

De lockdowns hebben al heel wat in beweging gebracht. Naast een piek in faillissementen en echtscheidingen, zorgde corona ook voor een piek in creativiteit. Stylist Eveline Briand en fotograaf Ines Vansteenkiste-Muylle haalden net als vele creatieven inspiratie uit het nieuwe normaal, maar in plaats van de camera op hun eigen leefwereld te richten, zoomden ze in op de absurde lockdowngewoontes van onze maatschappij.

De fotoreeks van Ines en Eveline voelt tegelijkertijd bevreemdend en herkenbaar: van oudjes die de regels aan hun laars lappen, tot kleurrijk uitgedoste hikers, fietsers en rolschaatsers, naast bruingeblakerde achtertuintoeristen en thuisbakkers. “Met deze fotoreeks kijken we naar onszelf: hoe we tijdens de lockdown het leven hebben aangepakt en hoe we ons erdoor hebben geworsteld, maar ook hoe we tijdens zo’n onverwachtse periode allemaal hetzelfde denken en hetzelfde gedrag vertonen.”, vertelt Eveline hierover.

Videos by VICE

Eveline en Ines zijn geen vreemden voor elkaar. Afgelopen zomer werkten ze voor het eerst samen, nadat ze elkaar op Instagram contacteerden. “Toen Eveline me over dit project vertelde, leek het me meteen interessant om dit samen te shooten. Ik heb zelf ook een gekke gewoonte overgehouden aan de lockdown. Ik had hiervoor nog nooit van knooppunten gehoord, maar ondertussen ben ik zelfs in het bezit van een fietsbroek. Voor deze shoot heb ik samen met Joe, onze assistent, ook de tandem naar de shootlocatie gereden, maar geef mij toch maar een gewone fiets.”

Wat zou er anders zijn aan een reeks die de tweede lockdown in beeld brengt? Volgens Eveline zijn we nu veel minder bezig met zelfontwikkeling dan eerst. “Tijdens de eerste lockdown wilde iedereen de beste versie van zichzelf worden, inclusief ikzelf. Dat is wel grappig, want door deze shoot deed ik net het omgekeerde. Ik veranderde plots zélf in zo’n wc-papierhamsteraar. Mijn gang stond op een bepaald moment vol met 20 bananendozen en 40 pakken wc-papier. Tijdens de tweede lockdown hoefden we ons gelukkig geen zorgen te maken over toiletpapier.”

Foto’s door Ines Vansteenkiste-Muylle, Concept en styling door Eveline Briand

Meer foto’s uit deze reeks en ander werk kan je terugvinden via de Instagram-pagina’s van Eveline en Ines.

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.