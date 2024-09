Absurde situaties die je normaal alleen in koortsdromen ziet

Als je je absurde koortsdromen zou omzetten in beeld, krijg je de kunstwerken van Olga Fedorova. En dat zijn dromen waar je behoorlijk wakker van kunt liggen: uit de vagina van een vrouw kruipt een vreemd reptiel, astronaut-achtige figuren joggen op hakken op een loopband en een gorilla ontfermt zich over een duivels wezen met een fidget spinner. De Nederlandse kunstenaar ontwerpt met haar 3D-kunst de meest raadselachtige, surrealistische situaties en interieurs. Ze maakt experimentele droomscenario’s, waarbij het lichaam regelmatig terechtkomt in absurde en ongemakkelijke situaties.





Op het eerste zicht lijkt haar kunst vooral op onsamenhangende, volledig van de pot gerukte, scenario’s. Toch schuilt er meer achter de bizarre situaties. Door gigantische vagina-achtige sculpturen te maken of iPads en computers te verwerken in haar kunst, stelt ze vragen over seksualiteit, technologie en popcultuur. En hoe langer je kijkt, hoe meer fascinerende, absurde en grappige details je ontdekt.

Videos by VICE

Bekijk meer werk van Olga Fedorova op haar Instagram. Of volg Creators op Instagram en ontdek je nieuwe, favoriete kunstenaar.