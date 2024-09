Absurdisme en De Likt zijn twee handen op een vaak getoonde buik

Finidi George is een legende in Amsterdam. De Nigeriaanse superster won met Ajax de Champions League, de wereldbeker en werd drie keer kampioen. Genoeg reden voor Rotterdammers om deze naam nooit uit te spreken, tenzij er een bedreiging of twee mee gepaard gaan. Maar de oer-Rotterdammers van De Likt hebben overal schijt aan, en bovendien bekt Finidi George bijzonder lekker, beter dan Quincy Owusu-Abeyie en Simon Cziommer in ieder geval.

Daarnaast zijn absurdisme en De Likt twee handen op een buik, en laat die buik nou net veelvuldig in beeld komen in de clip voor de track Finidi George die wij hier mogen primeuren. Boven een enorme onderbroek in een campingsituatie, onder een nog grotere stapel komkommers in de achterbak van een auto en tussen een schaap en twee gigantische varkens in een setting die enorm veel weg heeft van een kinderboerderij.

Videos by VICE

Max Siedentopf heeft deze parel van een videoclip gemaakt.