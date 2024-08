Acht kerstfilms op Netflix die de bechdeltest doorstaan

De kerstvakantie is hier, en aangezien iedereens vrije tijd tegenwoordig vol zit met netflixen, is er een grote kans dat ook jij een kerstfilm gaat kijken op Netflix. Helaas is het eerder uitzondering dan regel dat dit soort type films de bechdeltest doorstaan.

Wat dit voor test is vraag je? Eentje die cartoonist Alison Bechdel in 1985 bedacht, voor haar strip Dykes To Watch Out For. Het komt neer op een test voor films of verhalen aan de hand van drie ‘regels’ of criteria, om te toetsen of vrouwen er een beetje behoorlijk in worden afgebeeld. Als mensen met een eigen leven zeg maar. De drie criteria luiden als volgt:

Videos by VICE

1. Er moeten op z’n minst twee vrouwelijke personages in zitten

2. Deze vrouwen moeten met elkaar praten

3. Het gesprek moet over iets anders gaan dan mannen

En zo is de bechdeltest ontstaan. Natuurlijk zijn bovenstaande criteria een beetje arbitrair en laten ze bijvoorbeeld niet zien of een film wel of niet feministisch is. Maar als we naar films gaan kijken waar niet eens twee vrouwelijke personages in zitten die over iets anders praten dan mannen, dan laten we filmmakers er wel heel makkelijk mee weg komen.

Gelukkig hebben we op Netflix een paar kerstfilms kunnen vinden die slagen voor de laagdrempelige bechdeltest – hoe kerstig en zoetsappig ze verder ook zijn.

The Holiday Calendar

Afbeelding met dank aan Netflix

The Holiday Calendar is een nieuwe Netflix Original waarin actrice Kat Graham de rol van Abby Sutton speelt. Abby is een opkomende fotograaf met een magische adventkalender die haar toekomst voorspelt. Abby zit vast in een stomme baan zonder toekomst en wil eigenlijk fotograaf worden, maar daar staan haar ouders niet achter. Maar plotseling beginnen zowel haar persoonlijke als werkende leven voorspoedig te lopen. De romantische komedie slaagt voor de bechdeltest vanwege de gesprekken tussen Abby, haar moeder en haar zus.

The Princess Switch

Afbeelding met dank aan Netflix

Sommigen zeggen dat The Princess Switch met een Netflix-algoritme is gemaakt. Het plot lijkt namelijk nogal veel op dat van The Parent Trap, Iron Chef, The Princess Diaries en nog een paar andere films. Ondanks dat is het nog steeds de moeite waard om de film te kijken. Stacy DeNovo, een jonge banketbakker, en Lady Margaret Delacourt, de hertogin van Montenaro – beiden gespeeld door Vanessa Hudgens – ontmoeten elkaar bij toeval en besluiten een tijdje van leven te wisselen. Spoiler: ze worden verliefd op de mannen in het leven van de ander. The Princess Switch is een perfecte romcom als je zin hebt in een gezellige film die – op een goede manier – voorspelbaar is.

A Christmas Prince, deel 1 en deel 2

Afbeelding met dank aan Netflix

Amber (gespeeld door Rose McIver) is een journalist die naar Aldovia wordt gestuurd om daar verslag te geven van een persconferentie met de kroonprins van het land, prins Richard. Eenmaal daar wordt ze verward met de nieuwe gouvernante van de jonge prinses Emily. Hier maakt Amber slim gebruik van, door incognito meer over de koninklijke familie te weten te komen. Spoiler (maar niet echt): ze wordt verliefd op de prins. Door gesprekken tussen Amber, haar baas, haar collega en andere vrouwen slaagt A Christmas Prince voor de bechdeltest. En vind je dit een leuke film? Dan hebben we goed nieuws voor je: het tweede deel, A Christmas Prince: The Royal Wedding staat ook op Netflix.

The Christmas Chronicles

Afbeelding met dank aan Neflix

In The Christmas Chronicles speelt Kurt Russell een alternatieve versie van de kerstman – eentje die geen ‘Ho Ho Ho’ zegt en eentje die, zoals hoofdrolspeler Kate (Darby Camp) in de film ook zegt, “er nogal anders uitziet”. In de film helpen Kate en haar broer Teddy (Judah Lewis) deze kerstman – die is gecrasht met zijn slee – om alle pakjes op tijd te bezorgen voor kerstochtend. The Christmas Chronicles slaagt voor de bechdeltest door een scène aan het begin van de film, als Kate boos is op haar moeder omdat zij plots op kerstavond moet werken. Bovendien zit er een kerstvrouw in deze film, die wordt gespeeld door Russells’ echte partner: Goldie Hawn.



Christmas with a View

Afbeelding met dank aan Netflix

Clara (Kaitlyn Leeb) heeft de droom om ooit haar eigen zaak te openen. Dit heeft ze al eens geprobeerd, maar die poging is mislukt. Dus werkt ze als manager in een restaurant waar de beroemde sterrenchef Shane (Scott Cavalheiro) de nieuwe chef-kok wordt. Spoiler: er ontstaat een dingetje tussen de twee, maar Shane is terughoudend omdat hij een belofte wil nakomen. Christmas With a View slaagt (maar net) voor de bechdeltest door de gesprekken tussen Clara en haar moeder. Soms praten ze wel over mannen, maar ze hebben het ook over Clara’s carrière en het familiediner dat haar moeder aan het plannen is.



Christmas Inheritance

Afbeelding met dank aan Netflix

De New Yorkse rijkeluisdochter Ellen (Eliza Taylor) gaat naar het geboortedorp van haar vader, Snowfalls, om daar een kerstkaart te bezorgen. Met deze reis wil ze bewijzen dat ze in staat is om haar vaders bedrijf over te nemen. Bij aankomst in het dorp vertelt ze niet wat haar echte naam is – omdat ze bang is dat ze dan anders behandeld zal worden – en ontmoet ze een man (Jake Lacy, die we kennen van Girls) die ze misschien wel leuker vindt dan haar verloofde. Er zijn twee scènes waardoor Christmas Inheritance de bechdeltest doorstaat: het eerste moment is in de bus, als Ellen naast een vrouw gaat zitten en vraagt hoe een rit in de bus eigenlijk werkt. Het andere gesprek gaat over het breken van eieren. Niet heel inhoudelijk dus. Maar als je zin hebt in een combinatie tussen Gossip Girl en kerst, dan ga je deze film zeker leuk vinden.



Office Christmas Party

Afbeelding met dank aan Netflix

Deze film gaat over een kerstfeest van een techbedrijf dat totaal uit de hand loopt. Het feest wordt stiekem georganiseerd door Clay Vanstone (T.J. Miller), het broertje van CEO Carol Vanstone (Jennifer Aniston). Carol heeft gedreigd om Clays afdeling te sluiten, omdat hij niet genoeg geld opbrengt en hij wil dit voorkomen door met een kerstfeest indruk te maken op een potentiële klant. De film slaagt voor de bechdeltest door één scene, vlak voor de climax van de film. Daarin praten Carol en hacker Tracy (Olivia Munn) over de snelheid waarmee de auto – waarmee ze even daarvoor zijn gecrasht – over een rivier had kunnen springen. Met de hakken over de sloot dus.